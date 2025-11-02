La fiebre por escribir

En un mismo acto, uno puede lamentar la partida y celebrar la vida de alguien. Desde que Mario Vargas Llosa murió en abril, ha habido una serie de actos que podrían calificarse de festejos y homenajes.

El Congreso de la Lengua de Arequipa, la Bienal Vargas Llosa en Cáceres y el Hay Festival de la semana entrante son todos capítulos que repiten un nombre asociado a algunas de las mejores novelas que se han escrito en los tiempos modernos. Pocos escritores han logrado escribir al menos cinco obras maestras (“La ciudad y los perros”, “La Casa Verde”, “Conversación en La Catedral”, “La guerra del fin del mundo” y “La fiesta del chivo”). Algunos lectores podrán agregar o quitar algún título de esta lista. Pero habría que agregar a esas novelas al menos dos grandes ensayos literarios (“La orgía perpetua” e “Historia de un deicidio”) y un libro de memorias (“El pez en el agua”). No es fácil encontrar a un autor moderno en cualquier lengua que haya escrito ocho libros de ese nivel. Algunos otros peruanos han acompañado esta celebración.

Para empezar, el público de Arequipa que llenó las salas y participó con entusiasmo en todo momento de las reuniones del congreso. En el mismo evento se presentó la publicación de la Academia Española de la Lengua que recoge la poesía de César Vallejo.

Eso nos lleva a preguntarnos cómo el Perú, un país golpeado por el subdesarrollo, la pobreza de sus instituciones educativas y su tasa de analfabetismo, ha producido una significativa cantidad de grandes escritores. Tres de ellos –Vallejo, Arguedas y Vargas Llosa– han merecido publicaciones de la RAE. Es un número mayor que el de cualquier otro país. En esa colección aparecen dos argentinos (Borges y Cortázar), dos españoles (Cervantes y Cela) y escritores de otros lugares. ¿Cómo ha podido nuestro país formar a tres autores de esa talla, a los que podrían agregarse el Inca Garcilaso, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce y otros? Creo que el mestizaje es una de las razones. Otra es que una sociedad como la peruana, tan pródiga en conflictos, produce obras literarias cuyo germen es precisamente la tensión y la diferencia.

Otro escritor peruano, Gustavo Faverón, llegó por segunda vez al grupo de finalistas de la Bienal de Novela Vargas Llosa. Su novela “Minimosca” es un ejemplo de una obra arriesgada, brillante, con una visión delirante y cautivadora. Su proyecto supone privilegiar el uso de la digresión por encima de una línea central en la estructura narrativa. El libro ha merecido críticas extraordinarias en España, Alemania y otros países. Por otro lado, la obra de una escritora tan interesante y comprometida con su oficio como Carmen Ollé ha merecido el premio iberoamericano José Donoso, algo que todos celebramos.

En un país como el nuestro, todavía hay lugar para una cantidad de escritores y de lectores. Algunos autores jóvenes como Jhemy Tineo, Susanne Noltenius, Lucy Fernández, J.J. Maldonado, Alina Gadea, Giacomo Roncagliolo, Melanie Pérez y Stuart Flores, entre muchos otros, han escrito libros bellos, interesantes y prometedores. En una de sus cartas, Emily Dickinson habla de un ave que canta en un paraje solitario. Cuando Dios le pregunta por qué sigue cantando si nadie la escucha, el pájaro le contesta: “Es lo que hago”. En esa soledad, los autores peruanos de antes y de ahora siguen escribiendo.