El cierre de librerías e imprentas debido a la crisis sanitaria, y la imposibilidad de que las editoriales sigan publicando, supone dejar de contratar a correctores, diseñadores, editores, autores, ilustradores, libreros, contadores, administradores, marqueteros, publicistas, operarios, transportistas; es decir, una serie de cientos y miles de trabajadores que le aportan valor al libro, cientos y miles de familias que directa o indirectamente viven de y por el libro, un ecosistema completo. A pesar de este escenario, el pronunciamiento de los actores políticos (los técnicos siempre trabajan, pero casi nunca les hacen caso) no se ha dado y, a estas alturas, resulta imprescindible.

El 11 de octubre se del año pasado se publicó en El Peruano el Decreto de Urgencia N 003-2019, el cual pone un tope a las editoriales para acceder a la devolución del IGV (insostenible para empresas de todo tamaño), pero aseguraba la eliminación de este impuesto en la compra y venta. Esto, visto por la ciudadanía, significaba que las editoriales eran las únicas responsables del alza de los libros. Entre tanto, por las mismas fechas, el MEF exoneraba a los casinos del pago de tributos.

Urge entonces sentar las bases para empezar una discusión en torno a las acciones que desde el Gobierno deben tomarse para reactivar el sector editorial. Aquí algunas ideas:

Ley del precio único (interno): Pensada para homologar los costos de un producto en diferentes mercados, esta medida ayudaría a que la competencia entre librerías no pase por el descuento que realizan a través de múltiples campañas aquellas que tienen un mayor margen de ganancia (por volumen de ventas) y, por lo tanto, un mayor poder de negociación frente a las editoriales. Si la media del tiempo de obsolescencia de un libro (como producto, más no como bien cultural) es de 12 meses, este puede ser el periodo de su vigencia. Esta medida, además, protegerá al sector del riesgo que supone la llegada de Amazon y Google Books.

Biblioteca pública: Sugerir que los grandes descuentos que dan las cadenas más grandes ayudan a quienes menos tienen a comprar libros es falaz. Siguiendo el mismo comportamiento de masas de consumidores de otros productos, los descuentos solo animan a quienes compran libros a hacerse de más títulos; lo cual está bien (una vez haya pasado el periodo de vigencia del precio único), pero en modo alguno resuelve los problemas de acceso al libro que los sectores menos favorecidos tienen. Esto es lo que en verdad genera un desequilibrio de oportunidades entre la ciudadanía. Y es aquí donde el Estado debe hacerse presente para igualar o, cuando menos, aplanar la cancha de las oportunidades a través de la implementación de una ley de adquisición de libros que, como en otros países, comporte la compra de un porcentaje fijo de las publicaciones de las editoriales.

Biblioteca pública digital: El Estado puede comprar, además, libros electrónicos (y de este modo impulsar a los editores independientes que aún no han explorado esta posibilidad para que den el salto hacia la digitalización como un nuevo frente de acción) y ponerlos a disposición de miles de usuarios para que sigan estudiando, especializándose o simplemente disfrutando de la lectura desde su casa mientras dure el confinamiento. Y también dándoles la oportunidad de ahorrar dinero y horas en transporte, cuando el Estado de Emergencia termine.

Apoyo a las librerías: Para dinamizar el sector y reactivar la cadena de pagos, las adquisiciones de libros con el fin de implementar bibliotecas públicas físicas (no más de 10 a cargo de la BNP), centros de lectura dirigidos por la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura (alrededor de 1500 a nivel nacional), y bibliotecas escolares (bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación), la compra debería hacerse a través de las librerías. Se puede trabajar en un modelo que use los datos de facturación de cada una para dividir la torta de manera porcentual.

Inafectación del pago de IGV y crédito a la reinversión: Ya no estaría enmarcada en una ley de fomento y, por ende, no tendría un tiempo límite. Esto ayudaría mucho a la producción local y sacaría de la depresión en la que muchas imprentas han entrado debido al Estado de Emergencia y al recorte de los planes editoriales que ha habido en el sector. Para pensar este recorte como una postergación y no una cancelación (que supone la no contratación de miles de trabajadores) es imprescindible que la reinversión de Impuesto a la Renta. Así inyectamos dinero a miles de familias vinculadas al libro.

Nueva Ley del Libro: En algún lugar entre la Dirección del Libro y la Lectura y el despacho de la Ministra de Cultura Sonia Elizabeth Guillén debe encontrarse el documento que representantes del gremio editorial redactó. Toca que la ministra lo desempolve y pida una cita con la actual ministra del MEF, María Antonieta Alva, y, entre dos mujeres fuertes y capaces, deshagan el daño que sus dos predecesores le han hecho al libro y la lectura en el país.