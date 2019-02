Comprimidos: URL, pandas y sangre

Por: Juan Luis Nugent

Bye-bye, URL

“La gente debería poder saber con facilidad en qué página web está y no debería ser posible confundirlos para hacerles creer que están en otra. No debería ser necesario tener conocimientos avanzados sobre cómo funciona el internet para dilucidar esto”, señala Emily Stark, directora del área de seguridad para el usuario de Chrome en declaraciones para la revista Wired.



Esta declaración forma parte del anuncio de Google para iniciar una transición hacia una experiencia en la que no sea necesario introducir una URL en la barra del navegador para acceder a un sitio web específico. ¿Pero cuál es el problema con las URL? En primer lugar, son fácilmente falsificables. No es difícil darse cuenta de que la mayoría de la gente, por distracción, puede confundir una o con un 0 o un 1 con una l. Ello permite consumar de manera maliciosa y sencilla fraudes y estafas.



En segundo lugar, muchas veces estas direcciones pueden ser absurdamente largas. Debido a cada vez más personas se conectan a través de dispositivos móviles, se hace necesaria una manera de identificar un sitio web que no suponga una cadena potencialmente infinita de combinaciones aleatorias de caracteres.



Lo que se propone Google no es poca cosa: supone cambiar la forma en la navegamos por la red. Es tan complejo el problema que, de momento, no hay una solución definitiva dentro de los equipos de Google. El primer paso ha sido crear herramientas para desarrolladores y usuarios que alertan o permiten detectar con facilidad intentos de fraude en una URL, como la estrenada

TrickURI. El siguiente paso no está claro aún, pero despierta preocupación. ¿El estándar de Chrome será el que deban adoptar todos los otros navegadores y sistemas operativos? ¿Qué

implicancias tiene dejar en manos de una sola compañía la misión de hacer más seguro internet? Manténganse en línea para conocer las respuestas.

Nuevas luces sobre la predilección de los osos panda por el bambú.

Gusto adquirido

Aunque ya no están en riesgo de extinción —al 2016 la población de pandas gigantes se calculaba en poco más de 1.800 ejemplares—, una de las razones de la vulnerabilidad de esta especie es su dieta. Se estima que cerca del 98 % de lo que come es bambú. Una planta que cada vez escasea más debido a la tala indiscriminada.



Sin embargo esta dependencia del panda al bambú es reciente. Investigadores de la Academia China de las Ciencias analizaron los huesos y fósiles de pandas de distintas épocas para identificar isótopos e inferir qué alimentos consumían estos animales en el pasado. Así, hallaron que hace 5.000 años su alimentación era tan variada como la de cualquier herbívoro, según explica un artículo de Smithsonian Magazine. ¿Por qué se modificaron sus hábitos? Es algo que los científicos tratarán de explicar conforme avancen los estudios. Un paso decisivo para evitar la desaparición de estos apacibles gigantes.

La gran sangre

Por décadas, uno de los mitos más difundidos sobre Keith Richards era que este logró vencer su adicción a la heroína ‘cambiándose’ la sangre en los años setenta. Pero la fantasía de introducir sangre ‘fresca’ en nuestro cuerpo como una manera de ‘rejuvenecer’ se mantiene vigente. Tanto que se ha convertido en un prometedor modelo de negocio.



A la fecha, Ambrosia, una start-up nacida en California en 2017, afirma haber realizado transfusiones de sangre a más de 150 personas entre los 35 y 92 años. Los proveedores de sangre (la venden, no la donan) son personas entre 16 y 25 años.



¿Cuentas con 8.000 dólares? ¿Sientes que te vendría bien un poco de juventud corriendo por tus venas? Jesse Karmazin, fundador de la empresa, cree que eres su público objetivo. El procedimiento es seguro y no existe evidencia sólida que demuestre que sirve para algo realmente, con lo cual su éxito comercial está prácticamente garantizado.