Deep web: Creaciones lingüísticas del internet, por Rocío Huatuco

Una de las palabras que más usamos diariamente es internet. Este vocablo proviene del inglés y tiene características interesantes: es un sustantivo que puede ser femenino o masculino (escribimos el o la internet); además, podemos escribirlo con mayúsculas o con minúsculas, dependiendo de si lo consideramos un nombre propio o un sustantivo común.



Ahora bien, a través de los motores de búsqueda convencionales no es posible conocer todo el contenido de internet. A este conjunto de páginas no indexadas se le conoce como la deep web, que se traduce en español como ‘internet profunda’. En Fundéu hay una nota al respecto (https://bit.ly/2EolJNI) en la que se menciona, además, que son posibles otras traducciones como web profunda, red profunda, internet oculta o internet invisible, aunque señala que estos términos no son frecuentes.



Recorrer internet puede ser peligroso, no solo por el contenido que uno puede encontrar, sino también porque las empresas recopilan nuestros datos personales, muchas veces sin nuestro consentimiento y con fines comerciales. Por ello los usuarios reclaman su derecho al anonimato; esta exigencia ha generado que se forme un verbo nuevo: anonimizar, ya recogido en el Diccionario.