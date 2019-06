Crean app para detectar anemia al tomar una foto del párpado inferior

Tras una rápida punción en la punta del dedo, solo hace falta esperar unos minutos para conocer el nivel de hemoglobina que existe en la sangre. De esta manera, se ha detectado la anemia por décadas en nuestro país; sin embargo, esto podría cambiar. Después de trabajar durante más de diez años en proyectos de telediagnóstico, el doctor Mirko Zimic, director del Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), ha creado una aplicación para detectar los niveles de anemia. AnemiaApp es una aplicación que usa la cámara del teléfono celular como un escáner, toma una foto del párpado inferior y, enseguida, se puede conocer los niveles de hemoglobina en la sangre.



Este dispositivo ha sido desarrollado por el doctor Zimic luego de varios meses de trabajo con un equipo conformado por físicos, ingenieros electrónicos, pediatras, ingenieros de telecomunicaciones, hematólogos, ingenieros de sistemas y enfermeras. Por ahora se ha alcanzado un 90 % de efectividad en los resultados. ¿Qué se necesita para lograr el 100 %?



—Una captura al párpado—

“Cuando pensaba en ideas para desarrollar este proyecto, se cruzó por mi cabeza el recuerdo de mis visitas al pediatra, de pequeño. Era costumbre que el doctor mirara mi párpado inferior para ver si tenía anemia o no, dependiendo de la coloración. ¿Por qué no recuperar esa vieja práctica médica?, me pregunté”, cuenta el doctor Zimic.



La aplicación ha sido desarrollada, para su fase de prueba, solo para celulares Huawei del modelo Y6II

Es así que, inspirado en estos recuerdos infantiles, ideó una aplicación para el celular. Luego de hacer una captura del párpado inferior del paciente, se añaden datos personales como edad y sexo, y se pulsa enviar. La información viaja por la nube rumbo a los servidores del laboratorio de informática de la UPCH y en tres minutos se obtienen los resultados: en caso haya anemia, esta puede ser leve, grave o severa, dependiendo de la coloración del párpado. Estos datos se complementan con la geolocalización del celular para que, si se registra un caso de anemia grave, se envíe un mensaje de alerta al Ministerio de Desarrollo y al Ministerio de Salud.



“Al llegar a nuestros servidores, un algoritmo matemático computacional, que usa herramientas propias de la inteligencia artificial, empieza a analizar las imágenes a partir de la información recolectada. Estos dispositivos aprenden de la evidencia y han sido entrenados para predecir resultados”, afirma el especialista.



El equipo médico ya ha evaluado a 600 niños con esta app y ha logrado crear una importante base de datos; sin embargo, para lograr que los resultados vayan acercándose cada vez más al 100 % de fidelidad se necesita alimentar al servidor con la mayor cantidad de resultados posibles. Solo de esta manera los servidores podrán comparar la información recibida y, finalmente, emitir un resultado acertado. Por este motivo, y con el deseo de perfeccionar la app antes de lograr su masificación, el equipo de investigación ha solicitado permiso al Instituto de Salud del Niño para realizar las pruebas en este hospital y así reunir la mayor cantidad de data posible. Hasta el momento están a la espera de la respuesta.



El Dr. Mirko Zimic fue el encargado de dirigir este proyecto.

—Análisis detallado—

Al sumarle el raciocinio analítico, propio de las máquinas, el diagnóstico es cada vez más certero. Recuadro por recuadro, la aplicación va registrando la intensidad de la coloración o el grado de palidez, conocido en términos médicos, como el índice de eritema. “Tener una alta capilaridad significa un mayor nivel de hemoglobina”, enfatiza el director de este proyecto.



Para evitar la emisión de resultados equivocados, el personal encargado de tomar la muestra gráfica debe procurar que el paciente no tenga reacciones que alteren la coloración del párpado como infecciones o irritación. También una iluminación inadecuada de los espacios en los que se tome la muestra puede afectar la calidad de la imagen enviada al laboratorio. Según el doctor Zimic, se debe reducir cualquier posibilidad que altere los resultados. El objetivo es que con este procedimiento se pueda tener un panorama más fiel del estado de la anemia en nuestro país.