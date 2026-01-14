Bad Bunny como objeto de estudio: ¿cómo el ‘Conejo Malo’ convirtió el léxico boricua en un lenguaje de resistencia?

Escuchar
Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional de Lima el 16 y 17 de enero.

Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional de Lima el 16 y 17 de enero.

Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional de Lima el 16 y 17 de enero.
Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional de Lima el 16 y 17 de enero.
Por Enrique Planas

Originario de Vega Baja, Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, es famoso por su estilo único, letras que combinan fiesta y compromiso social, y sus conciertos de impacto. Digamos que, si un presidente como Donald Trump cuestiona su participación en el Super Bowl en febrero próximo –el espectáculo deportivo y mediático más grande de EE.UU–, es porque algo debe haber hecho bien.

