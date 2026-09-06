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Resumen

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La animación como objeto de estudio académico es aún menospreciada por muchos investigadores. No faltó el colega que levantara una ceja cuando Álvaro Iparraguirre, experto en narrativa audiovisual, les confió que investigaba en la pasividad de La Bella Dormiente o el travestismo de Mulán.

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