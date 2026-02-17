“El Fantasma”: la historia del primer superhéroe moderno que llegó a ser leída por 100 millones de personas por día

Escuchar
"El Fantasma" de Lee Falk camina hace 90 años.
Por Javier Flórez del Águila

“El Fantasma” fue creado por el escritor y hombre de teatro Leon Harrison Gross. Nacido el 28 de abril de 1911, el autor adoptaría el nombre de Lee Falk apelando a un sobrenombre de su niñez y al apellido del segundo esposo de su madre. Falk era fanático de las obras teatrales y, sobre todo, sentía una gran fascinación por los magos de los espectáculos circenses. Gracias a este interés peculiar, creó a “Mandrake el Mago” (1934), el protagonista de su primera tira de aventuras (‘daily strip’) presentada al King Features Syndicate, con un juego de 15 tiras dibujadas por Phil Davis, amigo de Falk. La tira tuvo un éxito inmediato y el sindicato le pidió otra serie de aventuras.

