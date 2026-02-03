El marqués de Murrieta, el arequipeño que nació en el exilio y se convirtió en el padre del vino más famoso de España

Escuchar
Nacido en Arequipa en 1822, el espíritu innovador de Luciano Murrieta le valió el título de marqués y lo consagró como el padre del vino de La Rioja.

Nacido en Arequipa en 1822, el espíritu innovador de Luciano Murrieta le valió el título de marqués y lo consagró como el padre del vino de La Rioja.

Por Juan Luis Orrego

Era 1843 cuando, Luciano Murrieta, un empresario de origen peruano, se instalaba en Londres tras ser exiliado de España. Allí, arropado por su familia, dueña de inversiones ligadas a la banca y al comercio ultramarino, residió durante los siguientes cinco años. Entre otras oportunidades de negocio, Murrieta se dio cuenta de la alta aceptación que tenían, en la Inglaterra Victoriana, los vinos de Jerez y Burdeos, y la poca estima o rechazo de los caldos que llegaban desde La Rioja.

