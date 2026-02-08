Exposición llevará obra de Alberto Vargas de regreso a Arequipa

Escuchar
El artista arequipeño Alberto Vargas.
/ Bettmann
Por Omar Zevallos

El legado de Alberto Vargas está repartido entre coleccionistas privados, exclusivas galerías de arte de Estados Unidos y en el Spencer Museum of Art en la Universidad de Kansas. Si bien sus mejores chicas han alcanzado cifras astronómicas en subastas, y su arte sigue siendo bien valorado en el mercado secundario, es justo decir que el arequipeño nunca fue valorado como el artista que fue. Nunca se hizo una exposición individual de su obra y mucho menos en el Perú, donde muy pocos lo recuerdan.

