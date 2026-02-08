Exposición llevará obra de Alberto Vargas de regreso a Arequipa

El legado de Alberto Vargas está repartido entre coleccionistas privados, exclusivas galerías de arte de Estados Unidos y en el Spencer Museum of Art en la Universidad de Kansas. Si bien sus mejores chicas han alcanzado cifras astronómicas en subastas, y su arte sigue siendo bien valorado en el mercado secundario, es justo decir que el arequipeño nunca fue valorado como el artista que fue. Nunca se hizo una exposición individual de su obra y mucho menos en el Perú, donde muy pocos lo recuerdan.

Su sobrino nieto, Jonathan Vargas y su representante Sam Shapiro de la empresa Vargas Licensing, han mostrado interés en compartir parte de las obras originales, calendarios, merchandising y dibujos del maestro para una gran exposición que nos permita ver toda la magnitud del legado de Alberto Vargas; y es probable que ocurra; porque además, el cineasta Álvaro Luque, viene trabajando en un documental sobre la vida del arequipeño ilustre.

Tez delicada, labios de un rojo intenso, ojos casi felinos, escotes en forma de corazón. La sensualidad exquisita de las chicas Vargas regresa en futura muestra en el Cultural de Arequipa.

Mientras tanto, Louis K. Meisel, uno de los mayores coleccionistas de la obra de Vargas, al conocer la historia poco difundida del regreso del pintor a su país, decidió autorizar la reproducción en exclusiva de parte de su colección privada, para ser exhibida en su tierra natal. Así, entre las obras que se exhibirán en el galería de arte del Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, del 11 de marzo al 30 de abril, estarán algunos estudios preliminares hechos a lápiz y acuarela, además de retratos de magnifica factura, sus hermosas chicas e incluso un dibujo realizado por Alberto cuando tenía 12 años.

Uno de los primeros dibujos que se conocen del artista es este militar marchando, realizado por Vargas en 1908, a los 12 años.

La muestra incluye memorabilia con los libros que compilan y celebran su trabajo, fotografías conservadas en el repositorio del Smithsonian Institute así como recortes periodísticos que hablan sobre la trayectoria de este notable artista arequipeño que conquistó las fantasías del estadounidense imponiendo un estilo propio. Alberto Vargas vuelve a su tierra luego de 68 años.

Trayectoria de Vargas Hijo del célebre fotógrafo Max T. Vargas, Joaquín Alberto Vargas y Chávez se hizo conocido en la década de 1940 en EE.UU. como ilustrador de la revista “Esquire”. En 1959, empezó a publicar sus “Vargas Girls” para “Playboy”. Murió en Los Ángeles, el 30 de diciembre de 1982.

Historia gráfica de las chicas Pin-Up

Una línea de tiempo de las más célebres “pin ups” de la historia.

Las “Chérettes”: pioneras del estilo

Jules Chéret (1836–1932) es reconocido como el padre del cartel moderno. Sus “Chérettes” sentaron las bases de la figura femenina alegre y libre en la publicidad francesa de finales del siglo XIX.

Obra de Jules Cheret.

La Bolles Girl

A lo largo de los años 20 y 30, empiezan ya a aparecer las faldas «flappers» donde las piernas empiezan a lucirse con normalidad y orgullo. Entre los grandes Ilustradores de figuras femeninas destacó Enoch Bolles (1883–1976), conocido por sus composiciones coloridas y humorísticas.

(Archivo)

La Gibson Girl

Alta, de boca pequeña y curvas afiladas por el corsé, el primer ideal de belleza estadounidense aparece a mediados de la I Guerra Mundial, con una serie de dibujos sobre un estilo de mujer creado por Charles Dana Gibson, dibujante de la revista Life. Símbolo de mujer independiente y con carácter, se la considera la primera chica Pin-Up.

Charles Dana Gibson.

Las “Petty Girls”

George Petty (1894–1975) es famoso por sus chicas en la portada de la revista Esquire, caracterizadas por líneas estilizadas y el uso magistral del aerógrafo.

(Archivo)

“Chicas de portada”

Autor: Rolf Armstrong

Otro fundador del género, destacó por sus retratos al pastel en portadas de revistas clásicas como “Metropolitan”.

(Archivo)

Marilyn, la pin up

De estilo suave y fotorrealista, Earl Moran (1893–1984) es conocido especialmente por sus trabajos con una joven Marilyn Monroe.

Mozert; ella era la chica

Una de las pocas mujeres exitosas en el género, Zoë Mozert (1907–1993) solía posar ella misma frente al espejo para crear sus ilustraciones.