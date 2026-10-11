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"Winnie the Pooh" cumple 100 años. Conoce más del libro escrito por A.A. Milne.
"Winnie the Pooh" cumple 100 años. Conoce más del libro escrito por A.A. Milne.
Por José Carlos Yrigoyen

“Eres un oso con el cerebro muy pequeño”, escribió A. A. Milne sobre su creación más perdurable, “Winnie the Pooh”. Esa mordacidad, mezclada con una rara ternura, es el tono que este escritor escogió para forjar el mundo de aquel oso torpe y goloso rodeado de disímiles amigos.

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