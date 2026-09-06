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Resumen

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Arriba a la izquierda: retrato de Mao Zedong de 1961. A la derecha: Lu Xinhua (1954). Debajo: Liu Xiaobo (1955 - 2017) y Ai Qing (1910 - 1996). Debajo a la izquierda: Ba Jin (1904 - 2005) y Gao Xingjian (1940).
Arriba a la izquierda: retrato de Mao Zedong de 1961. A la derecha: Lu Xinhua (1954). Debajo: Liu Xiaobo (1955 - 2017) y Ai Qing (1910 - 1996). Debajo a la izquierda: Ba Jin (1904 - 2005) y Gao Xingjian (1940).
Por José Carlos Yrigoyen

La relación de Mao Zedong con los escritores de su patria siempre fue contradictoria y desconfiada. El mejor ejemplo de ello fue la Campaña de las Cien Flores. “Que florezcan cien formas de pensamiento”, dictaminó Mao al inaugurarla en 1956. Declaraba así su deseo de alentar la crítica de los intelectuales y el diálogo con ellos acerca de los problemas que aquejaban al país. La iniciativa duró algunos meses hasta que el régimen, incapaz de encajar la discrepancia que los artistas y pensadores planteaban cada vez con mayor audacia, decidió contrarrestar esa ola de libertad expresiva.

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