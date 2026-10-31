La información era breve. Solo un cable de agencias, publicado en la edición de El Comercio del 26 de octubre de 1926: “Un mágico en peligro de morir”, titulaba Associated Press: “Harry Houdini, el conocido mago, está a punto de morir después de una operación en el vientre en que se le extirpó el apéndice. Se ha presentado la peritonitis”. Pocos días después, el 2 de noviembre, el diario recurría nuevamente a la AP para dar cuenta del deceso del famoso prestidigitador, ocurrido en la Noche de Brujas del 31 de octubre.

Son tres cables que dan rápida cuenta de tres ángulos de la noticia que conmovía Estados Unidos: el primero relata cómo un puñetazo encajado en el vientre de Houdini por un joven universitario desencadenó su muerte. Un estudiante miembro de la selección de box de la McGill University, en Montreal, Canadá, que dos semanas antes había invitado a Houdini para ofrecer una conferencia sobre los faquires de la India, ante a un auditorio compuesto por especialistas en medicina y física. Fue en ese contexto en que Gordon Whitehead se acercó para preguntarle si era capaz de, como había visto en otras exhibiciones, resistir un golpe directo al estómago. El puñetazo tomó por sorpresa al prestidigitador que no tuvo tiempo de contraer los músculos y cayó doblado en dos en medio de la concurrencia. A la noche siguiente, Houdini empezó a quejarse de dolores. Al llegar a Detroit, los médicos del hospital Grace le diagnosticaron una apendicitis, la cual derivó en una letal peritonitis.

El segundo cable da cuenta del telegrama que el escritor Arthur Conan Doyle dirigió a Bess, viuda de Houdini, expresándole su enorme dolor y sorpresa por lo ocurrido. El tercer reporte fue una descripción del ataúd de bronce parte de los implementos de magia que llevaba en sus giras, y que finalmente, llegó de Detroit a Nueva York para darle sepultura.

—Un alma por 10.000 dólares—

Houdini se presentaba como un ilusionista. Siempre negó que, fuera de su destreza física y mental, hubiese algo que lo diferenciara de los demás hombres. Rechazó cualquier oportunidad de crearse fama como representante de un mundo ultrasensible, que tan bien dió de comer a médiums que moderaban las sesiones espiritistas en boga entonces. Con los años, su popularidad trascendió fronteras. Se sucedieron biografías, investigaciones y películas. Se escudriñó la extrema pobreza de sus primeros años, su éxito internacional, incluyendo su faceta de espía para los servicios secretos de EE.UU. y Reino Unido. Se descubrió cómo la policía de Chicago y el Scotland Yard le proveyeron de contratos de actuación.

El actor Tony Curtis interpretando a Harry Houdini en "Houdini" de 1953. (Foto: AP/ Archivo)

Pese a las explicaciones médicas oficiales, el rumor de un asesinato persistió por décadas, y un sobrino suyo reclamó la exhumación de sus restos para determinar si fue, como se especula, envenenado por sus enemigos espiritistas que lo habían amenazado de muerte. Si bien la ausencia de una autopsia despierta sospechas, la iniciativa generó tal rechazo entre el resto de la familia y la comunidad de historiadores que la idea de estudiar sus restos acabó por diluirse.

Así, las circunstancias en torno a la súbita muerte de Harry Houdini parecen tan turbias como los ríos que desafió en sus tan célebres actos de escapismo.