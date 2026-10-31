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Resumen

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Harry Houdini, nacido como Erik Weisz ( 1874-1926 ), escapista, mago y acróbata estadounidense de origen húngaro. A la izquierda: en un cartel publicitario de una función de 1900. A la derecha, retratado en 1899.
Harry Houdini, nacido como Erik Weisz ( 1874-1926 ), escapista, mago y acróbata estadounidense de origen húngaro. A la izquierda: en un cartel publicitario de una función de 1900. A la derecha, retratado en 1899.
Por Enrique Planas

La información era breve. Solo un cable de agencias, publicado en la edición de El Comercio del 26 de octubre de 1926: “Un mágico en peligro de morir”, titulaba Associated Press: “Harry Houdini, el conocido mago, está a punto de morir después de una operación en el vientre en que se le extirpó el apéndice. Se ha presentado la peritonitis”. Pocos días después, el 2 de noviembre, el diario recurría nuevamente a la AP para dar cuenta del deceso del famoso prestidigitador, ocurrido en la Noche de Brujas del 31 de octubre.

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