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Resumen

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Julia Codesido en una imagen previa a su primer viaje a Europa, alrededor de 1901. Retrato del estudio Courret, en Lima.
Julia Codesido en una imagen previa a su primer viaje a Europa, alrededor de 1901. Retrato del estudio Courret, en Lima.
Por Enrique Planas

Comencemos con una paradoja. En la década del 20, poco después de fundarse la Escuela de Bellas Artes en 1919, había más alumnas que alumnos. Sin embargo, dentro del activo movimiento cultural local, las mujeres brillaban por su ausencia. En efecto, como explica el investigador Luis Eduardo Wuffarden, los talleres de la escuela estaban repletos de señoritas de sociedad que estudiaban pintura, como una especie de formación humanista previa al matrimonio. Por entonces, a nadie sorprendía que aquellas estudiantes no tuvieran acceso a modelos masculinos. Para ellas solo posaban féminas más o menos recatadas.

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