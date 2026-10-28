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Resumen

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La actriz estadounidense Vera Miles interpreta a Lila Crane en “Psicosis”, clásico del terror dirigido por Alfred Hitchcock en 1960. (Foto: Archive Photos/Getty Images)
La actriz estadounidense Vera Miles interpreta a Lila Crane en “Psicosis”, clásico del terror dirigido por Alfred Hitchcock en 1960. (Foto: Archive Photos/Getty Images)
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Por Jorge Paredes Laos

Una habitación oscura al fondo de un corredor, una voz que susurra detrás de nosotros en una calle solitaria o un cementerio desierto en plena noche, apenas cubierto por las sombras de árboles y mausoleos. Entonces se activa nuestro sistema nervioso, el corazón palpita más rápido, la piel se eriza, nos invade cierto temblor y sentimos ganas de huir o nos quedamos paralizados. Hemos entrado en contacto con una de las emociones más profundas y primitivas que compartimos todos los seres vivientes: el miedo.

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