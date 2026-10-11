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Resumen

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EdmundoPaz Soldán, Carlos Granés y Carlos Fonseca escriben sobre el Archivo de Indias.
EdmundoPaz Soldán, Carlos Granés y Carlos Fonseca escriben sobre el Archivo de Indias.
Por Enrique Planas

Tres escritores encuentran en documentos del Archivo de Indias en Sevilla el reverso de la historia colonial: la resistencia andina del Taki Onqoy, el impacto geopolítico de la invasión napoleónica en España y cómo la cochinilla de indias determinó el arte barroco.

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