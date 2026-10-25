Hubo una época en que nadie asociaba al héroe submarino con la imagen de Jason Momoa. Más bien, el perfil era muy diferente: rubio y pálido, de sonrisa permanente, traje naranja y pantis verdes. Una sutil textura en el traje daba la idea de escamas. Era el Aquaman que los mayores de 40 años recuerdan como parte del equipo de los Super Amigos, el dibujo animado que significó un éxito para Hanna-Barbera desde su estreno en 1973. Era entonces un héroe opacado incluso por un Batman sin superpoderes. Capaz solo de vivir bajo el agua y comunicarse con criaturas marinas. Ya nadie recordaba sus inicios, peleando contra submarinos nazis. Se trataba de un mediocre entre dioses, tan bien parodiado en la figura de The Deep, el héroe con menospreciadas agallas interpretado por el actor estadounidense Chace Crawford en la serie “The Boys”.

“I don’t want to be Aquaman. He sucks. He sucks underwater. He sucks fish pee” (“No quiero ser Aquaman. Es un asco. Es un asco bajo el agua. Es un asco con la orina de pescado”), lamenta Rajesh Koothrappali, el tímido astrónomo en el episodio de la serie “The Big Bang Theory” titulado “La recombinación de la Liga de la Justicia”, en el episodio 11 de su cuarta temporada, a fines del 2010. Y si bien muchos estuvieron de acuerdo, la frase despertó la furia del escritor y guionista estadounidense Peter David, el hombre responsable entonces de la serie de Aquaman en DC Comics, además de socorrido autor de episodios para “Star Trek”. Minutos después de ver el episodio, en su blog escribió una carta abierta dirigida al actor británico-indio Kunal Nayyar, donde le decía que su personaje no tenía idea de lo que hablaba.

Invitado por la embajada estadounidense, en el 2012, David visitó Lima como invitado de la Feria del Libro. Allí nos concedió una entrevista, en la que reconfirmó su desdén por Koothrappali y salió en defensa de un héroe creado por Mort Weisinger y Paul Norris, al que quería como una criatura propia. David culpaba a la serie “Los Superamigos” de la crisis de popularidad del príncipe de Atlantis. “¡Nadie sabía qué hacer con él! ¡Superman lo mandaba a hablar con los peces!”. Sin embargo, la verdad es que Aquaman operaba en las tres cuartas partes de este planeta, afirmaba el guionista fallecido en mayo del 2025. Impulsado por la afrenta, llegó a escribir una historia en que Aquaman se enfrenta con el mismo Superman, a quien vence utilizando la fuerza oceánica del planeta, que no es poco.

Adelaide, Australia - February 09, 2016: A studio shot of a Vintage Aquaman action figure from the DC Comics and Movies. Merchandise from the DC Comics universe are highly sought after collectables. / CTRPhotos

Tras su primera aparición en More Fun Comics #73 en noviembre de 1941, los 80 años de Aquaman fueron conmemorados formalmente por DC Comics con el especial “Aquaman 80th Anniversary” de 100 páginas. El volumen da cuenta de una de las evoluciones más fascinantes, reivindicativas y curiosas de la historia de un superhéroe. De ser solo un hombre que habla con los peces, al rey de la taquilla (la primera película de Aquaman, filmada en el 2018, recaudó 1.148 millones de dólares). Y, sin embargo, toda una generación extraña a ese superhéroe de segunda. Había en él una sobria resignación a ser el segundón, una autoconfianza de quien sabía que, al fondo del mar la vida era más sabrosa y que, siendo el rey de los mares, centraba su poder en conversarle al oído a una ballena, aunque al resto de nosotros le pareciera ridículo.