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Resumen

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Fort Myers, FL, USA – January 6, 2016: Two VHS tape cartoon comic book movies from the 1980s featuring DC Comics superheroes Batman and Aquaman.
Fort Myers, FL, USA – January 6, 2016: Two VHS tape cartoon comic book movies from the 1980s featuring DC Comics superheroes Batman and Aquaman.
/ Shawn Gearhart
Por Enrique Planas

Hubo una época en que nadie asociaba al héroe submarino con la imagen de Jason Momoa. Más bien, el perfil era muy diferente: rubio y pálido, de sonrisa permanente, traje naranja y pantis verdes. Una sutil textura en el traje daba la idea de escamas. Era el Aquaman que los mayores de 40 años recuerdan como parte del equipo de los Super Amigos, el dibujo animado que significó un éxito para Hanna-Barbera desde su estreno en 1973. Era entonces un héroe opacado incluso por un Batman sin superpoderes. Capaz solo de vivir bajo el agua y comunicarse con criaturas marinas. Ya nadie recordaba sus inicios, peleando contra submarinos nazis. Se trataba de un mediocre entre dioses, tan bien parodiado en la figura de The Deep, el héroe con menospreciadas agallas interpretado por el actor estadounidense Chace Crawford en la serie “The Boys”.

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