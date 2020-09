Esta semana la cinefilia nos lleva a visitar el proyecto que apuesta por unir el cine latinoamericano hablado en español: el portal Retina Latina. En él encontramos dos de nuestras recomendaciones: María T-ta (2018), un documental sobre la vida de la música que removió la escena under limeña a fines de los años 80 y Alias 'La Gringa’, película peruana de 1991 de muy respetable factura. Completa la lista Chavela, un documental emotivo y volcánico como su protagonista, la mítica Chavela Vargas. Este último está en Netflix. Esta semana las recomendaciones son una invitación para viajar al pasado.

María T-ta (13′ 20′′) de Noelia Vallvé. Lima, 2018

Noelia Vallvé Cancho, directora el documental peruano María T-Ta (2018), ha colaborado en la organización Docuperú y ha sido gestora en la red de artistas de Pueblo Libre (RAPL). También es co-creadora y gestora de Casa Bagre, espacio contracultural transfeminista. Ante la crisis económica, política y social de los 80 surge el movimiento subte, conformado por artistas de distintas disciplinas, entre ellos jóvenes rabiosos que utilizan el punk como herramienta de protesta. Este mundo ‘progre’, pero claramente machista se ve transgredido con el ingreso de una mujer que utiliza su chucha como arma de lucha en un momento en que las armas predilectas dejaban cuerpos detrás. Odiada, amada y mitificada, lo cierto es que Maria T-ta marca un punto de inicio para la lucha que aún llevamos sobre los hombros.

Estamos frente a un cortometraje poderoso, como su protagonista. Patricia Roncal tomó la escena under limeña bajo el nombre de María T-ta, y se enfrentó con valentía y arrojo al mandato del “deber ser” que la rondaba entonces, como mujer y como cantante. Se trata de un breve repaso a su vida y a lo que significó su presencia y su ausencia para la escena musical alternativa que no se escapaba —¿aún no lo hace?— del machismo y del paternalismo.

Chavela (1h 33′) de Catherine Gund y Daresha Kyi. 2017

Sinopsis: De espíritu rebelde y libre, la cantante de rancheras Chavela Vargas desnuda el alma a través de sus canciones y desafía todos los estereotipos en este documental que explora su vida en un viaje a través de su propia voz entre la soledad, los amores, el anhelo de conquistar su México querido y sus últimos años de vida.

Alias ‘La Gringa’ (1h 36′) de Chicho Durand. Lima, 1991

Sinopsis: Después de escaparse de la cárcel, Alias la Gringa está a punto de huir del país. Pero al enterarse de que su compañero de prisión, un profesor universitario que le salvó la vida, está volviéndose loco en la cárcel, decide regresar y ayudarlo a escapar. La Gringa llega a la prisión cuando unos presos acusados de terrorismo se han amotinado.