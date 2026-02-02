Los 40 años de Pixar: el estudio de animación digital que nos hizo creer que los dibujos tienen alma

Pixar fue siempre una apuesta hacia el futuro y una revolución en muchos sentidos. Fue un desafío a las posibilidades de la tecnología, un laboratorio de investigación para generar imágenes por computadora (CGI, por sus siglas en inglés), y un estudio que apostó por la innovación de sus contenidos e historias. “Toy Story”, su primera película, estrenada antes de la Navidad de 1995, marcó un antes y un después en todas esas direcciones. Fue la primera película hecha íntegramente por computadora y demostró todo el realismo que podía lograrse con las imágenes renderizadas.

Esa historia de los juguetes que cobran vida terminó dándole alas a un estudio que ahora se apresta a celebrar 40 años de existencia, con una fulgurante estela de títulos tan emblemáticos y reconocidos con los Óscar como “Buscando a Nemo”, “Los increíbles”, “Ratatouille”, “Wall-E”, “Up”, “Toy Story” 3 y 4, “Coco”, “Valiente”, “IntensaMente” y “Soul”, entre muchas otras producciones. Pero vayamos al origen de este tecnológico mundo animado.

Los inicios

Los documentos dicen que Pixar nació un 3 de febrero de 1986, cuando un grupo de antiguos empleados de Lucasfilm se unió con Steve Jobs para perfeccionar una computadora capaz de procesar imágenes animadas. Sin embargo, para contar el origen de la compañía debemos remontarnos una década atrás. Es decir, a los desenfrenados años 70, cuando melenudos hippies estaban obsesionados con desarrollar la era digital. Entre ellos estaban Alvy Ray Smith y Ed Catmull. Ambos se conocieron en el Instituto de Tecnología de Nueva York (NYIT), donde soñaban con realizar la primera película animada por computadora.

En 1979 esta utopía comenzó a hacerse realidad, cuando crearon el corto “Sunstone”, con una animación asistida por computadora que ellos habían desarrollado. George Lucas los llevó entonces a trabajar en su compañía (The Graphics Group), donde conocieron a John Lasseter, un experto en animación salido de las canteras de Disney. A mediados de los 80 faltaba dinero para desarrollar nuevos proyectos y se decidió poner en venta esta sección de Lucasfilm. En ese momento aparece el ojo visionario de Jobs, quien durante varios años tuvo que solventar a Pixar, para evitar que la naciente compañía naufragara en el competitivo mar de las starups tecnológicas.

“Las herramientas surgieron poco a poco. Primero llegó el software que permitió a las computadoras crear imágenes bidimensionales y, más tarde, objetos virtuales en 3D. Luego, descubrimos cómo mover esos objetos, sombrearlos e iluminarlos antes de renderizarlos como fotogramas de una película”, cuenta Ray Smith en The Real Story of Pixar.

La ilusión de la realidad

De la creación de un hardware para la animación digital, Pixar derivó en estudio cinematográfico, con premiados cortos animados como Luxo Jr. (donde aparece la pequeña lámpara que se convertirá en símbolo de la compañía) y Tin Toy, que sirvió de inspiración al esperado primer largometraje animado por computadora.

“Con ‘Toy Story’ se pasó a otro nivel, porque está concebida como animación 3D, en el sentido de que todo el mundo representado tiene contornos y una textura que dan la ilusión de realidad”, comenta el reconocido crítico de cine Ricardo Bedoya. En ese sentido, él recuerda lo que un animador peruano le dijo en una entrevista: “Las películas de Pixar son como una sacada de lengua a todos los animadores del mundo, como si dijeran ‘mira, yo ya conseguí este efecto’, ‘mira cómo se le mueve el pelo a este personaje o cómo se mueve el agua’”.

Entre las muchas innovaciones hechas por Pixar, el crítico destaca una: hacer que ese mundo animado luzca como si estuviera filmado con una cámara de cine. “Hay una preocupación casi maniática, en la mayoría de las películas de Pixar —explica Bedoya— de hacer que haya un rango visual, una profundidad de campo, en determinados planos o secuencias, tal como ocurre en el cine hecho con lentes y cámaras y actores de carne y hueso. Es decir, se busca que la visualidad del espectador reconozca signos de la filmación real en ese mundo creado que es puramente virtual. Eso es bien interesante”.

¿Se acaba la magia?

En los últimos tiempos, Pixar —en unión con Disney— ha apostado más por las secuelas (como el anunciado estreno de ‘Toy Story’ 5) o por dar protagonismo a personajes de sus películas más exitosas como Dory o Lightyear. En este último caso, la taquilla no fue la esperada, lo que llevó a muchos a preguntarse si el estudio sería capaz de revivir su época dorada.

“Hay una crisis postpandemia en el cine de Hollywood muy clara —argumenta Bedoya—, pero yo no sé si hablar de crisis en el caso de Pixar, porque de pronto este año o el próximo aparece una película que relanza todo”. Lo que sí ocurre es que las audiencias parecen estar tan acostumbradas a lo tecnológico que les sorprende más bien lo contrario: el efecto artesanal como las producciones del Studio Ghibli o esas películas hechas desde una computadora casera como Flow. El cine está marcado por tendencias. Como dice Bedoya: “esa dimensión industrial de pronto empieza a modificarse y a hacerse más pequeña, más artesanal y más íntima”.

Las más taquilleras de Pixar

Intensa-Mente 2

Año: 2024

Director: Kelsey Mann

Reparto: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Tony Hale, Liza Lapira

Entre los éxitos de Pixar, destaca esta película que recaudó 1.699 millones de dólares y se convirtió en la más taquillera de las cintas producidas por la compañía de la pequeña lámpara. Se trata de la secuela de Intensa-Mente (Inside Out), dirigida por Kelsey Mann, que narra las nuevas emociones de Riley Andersen con la llegada de la pubertad. Estrenada en 2024, la película obtuvo nominaciones a los más importantes premios, como los Globo de Oro, el Óscar y los BAFTA.

Para su realización, sus creadores consultaron a psicólogos clínicos e hicieron distintos focus group entre adolescentes. El resultado fue una película que personifica las cambiantes emociones de Riley, quien a los 13 años aparece dominada por la temible ansiedad. En su interior se desata entonces una verdadera lucha de poderes, mientras en el exterior la ya adolescente protagonista ingresa a la preparatoria y asiste a un campamento de hockey, donde descubre lo difícil que puede ser tener “sentido del yo”.

"Intensa-Mente" fue un éxito de taquilla. (Foto: Pixar)

Los increíbles 2

Año: 2018

Director: Brad Bird

Reparto: Holly Hunter, Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Sarah Vowell

Esta película recaudó 1.243 millones de dólares en 2018 y devolvió a las pantallas a los Parr: Bob, Helen, Violeta, Dash y el bebé Jack-Jack, la familia de superhéroes que había conquistado al público 14 años atrás. Ahora ellas toman el control con Helen (Elastigirl) a la cabeza, quien es enviada a una peligrosa misión para luchar con un criminal con poderes hipnóticos conocido como el Raptapantallas, mientras Bob se queda en casa al cuidado de los hijos. Un giro en la historia que volvió a conquistar audiencias.

“Los Increíbles 2”. (Foto: Pixar)

Toy Story 4

Director: Josh Cooley

Año: 2019

Reparto: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Christina Hendricks

Si hay alguna saga que simboliza mejor todo el universo de Pixar, esta es la de Toy Story. Esta cuarta película, ganadora del Óscar en la categoría de Mejor Película Animada, destacó también en términos de taquilla con una recaudación de 1.073 millones de dólares. En su producción participó el equipo de redacción de la primera entrega de 1995. Esta vez en las correrías del vaquero Woody aparecen nuevos personajes como el tenedor Forky, además de una villana siniestra como Gabby Gabby en una gótica tienda de antigüedades.

“Toy Story 4”.

Buscando a Dory

Año: 2016

Director: Andrew Stanton y Angus MacLane

Reparto: Ellen Degeneres, Albert Brooks, Hayden Rolence, Diane Keaton, Eugene Levy

Otro éxito de taquilla de Pixar fue Buscando a Dory, secuela de la recordada Buscando a Nemo, que logró ingresos por 1.029 millones de dólares. Esta vez la protagonista es la olvidadiza pequeña pez cirujano azul que recuerda esporádicos sucesos de su infancia. Entonces, convence a Nemo y a Marlin para ir por el océano, hacia la bahía de California, en busca de sus padres. Esto desatará nuevamente la aventura y los llevará a sortear los peligros del cautiverio en un instituto de investigación marina.