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Resumen

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“Lemuel Gulliver es un personaje incapaz de heroísmo, porque carece de la lucidez y la visión necesarias para denunciar los males que acosan al mundo”. (Foto: Transcendental Graphics/Getty Images)
“Lemuel Gulliver es un personaje incapaz de heroísmo, porque carece de la lucidez y la visión necesarias para denunciar los males que acosan al mundo”. (Foto: Transcendental Graphics/Getty Images)
/ Transcendental Graphics
Por José Carlos Yrigoyen

La humanidad lleva tres siglos exactos intentando domesticar “Los viajes de Gulliver” y hasta ahora, pese a sus ímprobos esfuerzos, no ha logrado limarle los colmillos ni las garras. Jonathan Swift lo tuvo claro desde el comienzo: le confesó a su buen amigo, el poeta Alexander Pope, que lo había escrito no para entretener, sino para fastidiar a todo el mundo –a las instituciones, a ciertos personajes, a la dignidad misma de la condición humana–. Armas para esa tarea siempre tuvo. Recordemos que pocos años después, en “Una modesta proposición”, propondría satíricamente que los pobres de Irlanda vendieran a sus hijos como alimento para los ricos y así pusieran fin a la hambruna que asolaba a los campesinos. Swift subvirtió todo, vampirizó todo, se aprovechó de todo para concretar sus propósitos.

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