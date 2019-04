Leonardo Da Vinci: Genio eterno

A 500 años de la muerte de Leonardo Da Vinci, sus creaciones, inventos y su arte siguen alimentando la imaginación del mundo. El sabio italiano fue clave no solo en la transformación del arte renacentista, sino también muchos de sus hallazgos e inventos (en anatomía, hidráulica, arquitectura, urbanismo, pintura, ingeniería y música) moldearon lo que hoy conocemos como humanismo.

Durante muchos años nuestro mayor acercamiento a la obra de Leonardo ha sido a través de su trabajo artístico que no hubiese llegado a tal nivel de perfección sino fuera por la dedicación que le dio a sus investigaciones anatómicas que le permitieron entender, por ejemplo, el movimiento de los músculos, la proporciones de las distintas partes del cuerpo humano, lo que dieron un sentido realista a sus cuadros.

Construcción de la muestra en la Sala Kuélap del Ministerio de Cultura.

La exposición

En estos días se puede admirar en Lima una síntesis recreada de los aportes del genio italiano en el segundo piso del Ministerio de Cultura, en la sala Kuélap. La muestra Da Vinci experience ha sido dividida en tres secciones en las que se puede observar sus distintas facetas y logros.



La zona de inmersión es un espacio en el que se proyectan imágenes en el suelo y la pared, en 360 grados, las cuales van narrando la historia del genio a través de su legado. Aquí no solo se podrá ver sus diseños para sus inventos sino también los datos que fue recopilando a partir de su investigaciones biológicas y sus más famosas pinturas . Los 35 minutos de la proyección dejan al espectador con el deseo de conocer más sobre el trabajo hecho por Leonardo.

En el área de máquinas, el visitante encuentra diez modelos a escala real de sus creaciones. Expertos artesanos italianos han sido los encargados de hacer realidad los diseños originales dejados por Leonardo. De esta manera, han podido replicar la bicicleta, el paracaídas, el tanque, tornillo aéreo, entre otros.

La zona de realidad virtual permite al visitante ingresar al tanque diseñado por Leonardo y permite al espectador interactuar con los mecanismos internos de la máquina. Además, podrá volar sobre la Florencia renacentista, gracias al tornillo aéreo, un invento precursor del helicóptero.

La experiencia que ofrece esta muestra traspasa el mero hecho de apreciar el trabajo de Da Vinci, y se convierte en una exposición en la que se pone de manifiesto la titánica obra humana por alcanzar la perfección. Una búsqueda que siempre es inalcanzable. El genio florentino no fue ajeno al fracaso. Varias de sus obras y creaciones no fueron del todo exitosas y ahí radica también su grandeza: en su intento inauguró no solo una nueva época, sino acercó al hombre hacia el progreso de la máquina y la ciencia. Leonardo inició una gesta que cambió el curso de la historia. Fue la revolución del conocimiento.

Ficha técnica

Da Vinci Experience podrá ser visitada en la sala Kuélap del Ministerio de Cultura de martes a domingo de 10:00 a 17:30. La muestra estará disponible hasta el 8 de junio gracias a un trabajo conjunto entre el Gobierno del Perú, Instituto Italiano de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Embajada de Italia en el Perú y ENEL. El Perú es el primer país latinoamericano en recibir esta muestra que irá visitando Chile, Argentina, Brasil, Colombia para luego ir recorriendo otros países fuera de la región.