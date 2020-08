El caso del español Javier Santaolalla puede resultar paradójico. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones; luego, hizo una licenciatura y un doctorado en Física; y de ahí dio el gran salto para trabajar en el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear), el laboratorio de física de partículas más importante del mundo. Sin embargo, en un momento determinado, decidió dejar todo eso para convertirse en divulgador. Él mismo lo cuenta en un video titulado “¿Por qué me hice youtuber?”, y, desde entonces, dicta charlas, hace humor científico, ha escrito siete libros y administra tres canales en YouTube —Date un Vlog, Date un Voltio y Date un Mi—, que tienen millones de seguidores.

En su último libro, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, habla sobre la relatividad, la física cuántica, los agujeros negros, la materia oscura y el Big Bang usando como guías a personajes de los videojuegos, el cine y la televisión, desde Mario Bros hasta Luke Skywalker. Conversamos con él antes de su participación en esta edición virtual FIL Lima 2020.

­—Dice que la física es, ante todo, curiosidad, preguntarse por las cosas más absurdas. ¿Cómo nace su interés por la ciencia?

Desde pequeño era una persona curiosa, con ganas de aprender. Las matemáticas siempre se me dieron bien. Los problemas de física y de matemática me resultaban divertidos, como un reto, y, poco a poco, fui echando un ojo hacia las ciencias y la física. Empecé a leer libros de divulgación que me apasionaron y me fui acercando a esto, que es realmente lo que más me gusta.

­—Lo sorprendente es su apuesta por la divulgación. ¿Cómo descubre que puede explicar algo complicado como la física a partir de elementos de la cultura popular?

Realmente, yo leí mucha divulgación científica y descubrí que había libros muy buenos, pero que apenas se acercaban al público. Entonces, se me ocurrió que podía hacer algo diferente si yo contaba todo eso que está en los libros, pero de una forma divertida, con un perfil más juvenil. Pensaba que, de esta manera, podía llegar a un nuevo tipo de público.

­—¿Cómo resumiría el problema de la física actual? ¿Se sigue hablando de la física clásica y de la cuántica, como si existieran dos mundos diferentes?

Sí, se sigue denominando física clásica a todo lo que ocurrió antes de 1900, y el resto se puede llamar física moderna o contemporánea, pues hubo un cambio en la forma de concebir el universo. Y sí, no deja de ser una barrera histórica, pero física solo hay una en realidad. Hoy se siguen buscando teorías más completas y parece que vivimos en un mundo dominado por la ciencia; no obstante, en realidad, es mucho más lo que nos falta por saber que lo que conocemos.

­—Hoy la ciencia está por todos lados y más en un escenario de pandemia. ¿Qué reflexión puede hacer en un momento como este?

Es una situación trágica. Se están lamentando muchas muertes, muchas pérdidas... Se están haciendo esfuerzos para contener esto y que podamos regresar a nuestra normalidad —o, si cabe, a una normalidad mejor que la anterior—. Debemos entender que seguimos siendo una especie frágil que habita este planeta a manera de préstamo. Por eso, creo que es un error imaginar a la humanidad como algo indestructible o como esa especie dominante que todo lo puede. La humildad es muy importante en estos tiempos y la ciencia nos ha demostrado que sirve para echar un cable cuando las cosas se ponen feas. Espero que todo esto sirva para aprender, para avanzar.

­—Si bien el trabajo de epidemiólogos y biólogos resulta vital en estos momentos, ¿qué se puede aportar desde la física?

Una cosa interesante de la física es que no solo es el concepto en sí de la materia o de las fuerzas, sino que es una forma de ver y pensar el mundo. Es una forma de pensar científicamente que abarca todas las ciencias. Como científico, uno practica diferentes posibilidades hasta encontrar la que mejor funciona, y, en particular, estamos viendo que son la comunicación, la educación y la cooperación las que funcionan. Hoy es vital que todos cooperemos y que trabajemos conjuntamente como especie para enfrentar esta situación tan difícil.

­—¿Cree que, dentro de todo lo malo que es este presente, hay cosas rescatables, como la posibilidad de vernos por primera vez como especie y descubrir que, si no salimos todos juntos de esto, nadie lo hará?

Sí, este es un ejemplo de cómo esta situación tan nefasta puede servir para cosas buenas. Es más, yo asumo que todo esto nos puede servir también para reflexionar sobre cómo se hacen ciertas cosas, el futuro del planeta, la sociedad, la humanidad, el cambio climático, nuestra mentalidad consumista. Creo que hay muchas cosas que se deben revisar y las crisis son eso: cambios grandes que permiten romper con tendencias negativas que, por inercia, no se habían eliminado.