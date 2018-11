Por: Juan Luis Nugent



Nacidos para matar

El último informe de la WWF trae, como se temía, muy malas noticias. Según el Living Planet Report 2018 el 60 % de la fauna del planeta ha desaparecido en las últimas cuatro décadas gracias a la intervención del ser humano. Y si existen algunas zonas más golpeadas por esta situación, esas han sido Sudamérica y Centroamérica, en las que la población de vertebrados cayó en un 89 %. ¿El motivo? La creciente deforestación de los bosques amazónicos y tropicales.



Este índice se publica desde hace dos décadas y presenta el estado de la biodiversidad de la Tierra. Desde entonces las tasas promedio de las poblaciones de animales —mamíferos, aves, anfibios, peces— han ido decreciendo y las causas de esta disminución han sido, en este orden, la degradación y pérdidas de hábitats; la sobreexplotación como la sobrepesca o la caza furtiva; la contaminación de los ecosistemas; la presencia de especies invasoras en otros hábitats; la aparición de plagas y enfermedades, y los efectos del cambio climático. En todos ellos tiene que ver la mano del hombre.



Sin embargo, esto no significa que la mayoría de especies vaya a desaparecer, pues no todas se ven afectadas por igual. Por ejemplo, perder cinco ejemplares para una población de diez animales puede ser algo dramático y una alerta de extinción inminente, pero no para poblaciones de más de 10.000 ejemplares. Otra evidencia de lo cambiante del asunto se da en la Antártida, en la que el cambio climático está afectando desigualmente a las poblaciones de pingüinos. En la Antártida occidental la temperatura ha aumentado en 2,8 % en los últimos 50 años, lo que ha disminuido las extensiones de hielo; esto ha hecho que los pingüinos Adelia, adaptados al hielo, disminuyan, mientras que los papúa, reacios a los glaciares, han aumentado su población.

Agua de locos

Poco importa ya que quien empezó la moda de tomar agua alcalina haya sido enviado a prisión por ejercer ilegalmente la medicina. Esta panacea tiene cada vez más adeptos entre las celebridades e influencers aunque sus beneficios no hayan sido demostrados. ¿Qué es el agua alcalina? La que ha sido tratada para elevar sus niveles de pH de 6,5 a 7,5. Se cree que la mayor concentración de minerales alcalinos —como el calcio, potasio, sílice, magnesio y bicarbonato— es beneficiosa para la eliminación de toxinas y la prevención de enfermedades, desde la diabetes hasta el temido cáncer. Y solo bastó que Beyoncé anunciara que la tomaba para que sus ventas crecieran y aparecieran en el mercado marcas con concentraciones de incluso hasta 9,5 de pH. ¿Pero es saludable? Hasta ahora ningún estudio serio ha validado sus beneficios. Quizás si algún atleta la toma se cansará menos, pero los simples mortales, con el tiempo, podrían tener problemas digestivos y otras molestias.

Está en alga

Según estimaciones hechas por la firma consultora Global Market Insights, la industria del cannabis medicinal podría llegar a valer más de 55.000 millones de dólares para el año 2024. Hitos como la despenalización del consumo y la posesión de la planta para estos fines podrían incrementar dicha cifra en el largo plazo. Pero en el corto plazo, la radula podría perfilarse como un sustituto natural y legal de la marihuana, que no depende de consensos ni decisiones políticas. El componente activo de esta planta que los maoríes y otras etnias de Oceanía vienen consumiendo hace miles de años activa los mismos receptores endocanabinoides en nuestro cerebro. Al menos, eso han comprobado científicos de las universidades de Berna y Zúrich, quienes analizaron los efectos de la radula en ratones. Sus conclusiones son que esta alga es “moderadamente potente, pero eficaz”. Incluso ya le han puesto el rótulo de ser “la marihuana del futuro”.