A más de 100 años de su invención y de los reiterados anuncios de su extinción a manos de las nuevas tecnologías y los nuevos medios, la radio nos sigue demostrado que es un medio vigente, versátil y adaptable a los nuevos retos y transformaciones de la comunicación.Un medio que nació hace más de un siglo, pero que se desarrolló enormemente entre las dos grandes guerras de occidente, siendo protagonista en ambas y reinventada varias veces, para rivalizar con la prensa, el cine, la televisión y últimamente con internet y las redes sociales.

No hay dudas de su papel social, cultural y político en la historia de la humanidad, como no la hay, en su rol protagónico en las innumerables crisis y situaciones de emergencia que han vivido diversas sociedades, como la que ahora vivimos a causa de la pandemia del COVID- 19.Al ser un medio universal, sencillo y accesible puede llegar a las zonas más alejadas del territorio nacional —donde otros medios no llegan— no solo para entretener, sino también para informar y, sobre todo, educar a la ciudadanía.

Panorama nacional

Si resumimos el Informe de Cifras de Radio y TV a Nivel Nacional 2020, realizado por CONCORTV, contabilizamos que en el Perú existen 5.737 estaciones de radio, siendo las regiones andinas donde hay mayor prevalencia de ellas: Cusco cuenta con 578 radios, lo que representa el 9%; Cajamarca, con 466, que representa el 8%; Áncash con 405 y para comparar, Lima cuenta con 398, representando solo el 7% del total.Frente a la pandemia, la radio no solo ha cumplido un rol informativo, sino también de entretenimiento y unión, convirtiéndose nuevamente en un medio esencial no solo para dar noticias y musicalizar las tardes, sino para contribuir con la educación a distancia, orientar a las personas sobre los peligros de la infección y para para educarnos en la prevención del contagio, absorbiendo preguntas y haciendo que las personas se sientan más cerca y solidarias con las víctimas de este terrible mal.

Un estudio sobre las “Emociones y el Consumo de los Medios”, elaborado por CPI para evaluar el comportamiento de los ciudadanos en relación a los medios, a los 86 días de la primera cuarentena, concluía que el 47,3% de los limeños escuchó la radio para alegrarse, mientras que el 39,7% para motivarse, y el 31.5%, para relajarse. Por su parte Ipsos, en su investigación durante la pandemia sobre el consumo de Medios digitales vs. Medios Tradicionales, concluye que se han cambiado los hábitos de consumo de la radio, y ahora más que nunca, el ciudadano busca información en las plataformas digitales.

LIMA, JUEVES 09 DE ABRIL DEL 2020 la Sra. Martha Sarmiento, de 50 años, que recibe clases a distancia del programa Aprendo en Casa, del Ministerio de Educación. La sra. Martha cursa el 3ro de primaria. Hoy no hay clases, pero ella recibe clases por radio. Fotos: Anthony Niño de Guzman \ GEC

Una evidencia que reconfigura la relación de los consumidores con los medios tradicionales y obliga a la radio crear alternativas como el podcast, las apps y la radio online, pues realizar contenidos radiales o sonoros es más sencillo, más rápido y de muy bajo costo, creándose emisoras personalizadas, diferentes y con identidad particular según cada objetivo, logrando miles de seguidores y un alcance global a través de la red.

Un medio de conexión

Hoy celebramos un aniversario más de la radio, en medio de una pandemia a la cual ha sabido rápidamente adaptarse, reinventarse y transformarse. Profesionales transmitiendo desde sus casas, doctores respondiendo preguntas desde lejanas ciudades, entrevistados aprendiendo a conectarse al mundo virtual, periodistas de todas partes conectándose a diversas emisoras del mundo, y programaciones que, a pesar de priorizar el contenido sobre el coronavirus, no han dejado de acompañar a cada radioescucha y a sus familias

La radio tiene mucho que celebrar, aportar y brindar al ciudadano, al de Lima y de regiones y zonas alejadas, y a los que por la cuarentena o por cuidados médicos, encuentran en ella, una compañía, una motivación, y, sobre todo, una manera de saber que nos estamos solos.