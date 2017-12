Con Eielson en la Luna

La anécdota es conocida. A fines de la década del sesenta, en medio de la vorágine desatada por la llegada del hombre a la Luna, Jorge Eduardo Eielson envió sendas cartas a las agencias espaciales de la Unión Soviética y Estados Unidos. En ellas les exponía su proyecto de emplazar una “tensión lunar” o una “escultura escrita” en el satélite, el cual se convertiría —según sus propias palabras— en el “primer objeto de arte extraterrestre”. Solo la NASA le envió una respuesta. Le explicó que su propuesta era irrealizable, no por descabellada, sino por las limitaciones logísticas del propio Apolo 11, que no estaba preparado para cargar algo así. El asunto aparentemente quedó ahí. ¿Pero buscaba realmente Eielson plantar o enterrar un objeto artístico en el suelo lunar? ¿Era su pedido solo un capricho extravagante de un artista original?

* * *

El filósofo e investigador de arte Rodrigo Vera Cubas ha publicado el libro Un lugar para ningún objeto. Las esculturas subterráneas de J. E. Eielson (Meier Ramírez. Publicaciones Independientes), en el que aborda un aspecto pocas veces tratado del proyecto artístico eielsoniano: su carácter invisible. O, dicho de otra manera, esa parte de su obra —marginal y velada— que quedó oculta en los intersticios de sus trabajos poéticos y visuales más formales o institucionales, como sus instalaciones o sus nudos.

Lo cierto es que, a lo largo de su vida, Eielson se dedicó a realizar incontables actos potenciales, entre los que se cuentan poemas, piezas fragmentarias y objetos hechos para ser destruidos o sepultados en la arena; o arrojados a mares, ríos o lagos; o abandonados en templos, teatros, cines, supermercados, estaciones de trenes o de autobuses, como el propio artista explicó en un testimonio escrito en 1989 y dirigido a su amigo, el poeta Javier Sologuren.

Aparte de sus obras no objetuales, Eielson ha realizado piezas como “Amazonía” ( 1992 ). [Foto: exposición “Eielson” / MALI] Aparte de sus obras no objetuales, Eielson ha realizado piezas como “Amazonía” ( 1992 ). [Foto: exposición “Eielson” / MALI] exposición “Eielson” / MALI

Ahí Eielson habló de una “vocación clandestina, subterránea, marginal” que lo llevaba a realizar tales acciones, una actitud que se encontraba en constante confrontación con su parte más visible, aquella definida por su “poesía escrita”.

Quizá lo más importante de estas obras no realizadas está representado en el proyecto “Esculturas subterráneas”, del que se ocupa Rodrigo Vera en el libro. Esta propuesta —existe solo la documentación que la sustentaba— consistía en una serie de nueve esculturas que serían sepultadas en Lima, París, Nueva York, Roma, Cerdeña, Amberes y Stuttgart, ciudades que, por diversos motivos, fueron importantes en la vida de Eielson.

A través de este “evento imposible”, Vera encuentra tres tipos de invisibilidades en la experiencia vital y estética del autor de Reinos. “La primera es esencial y es la que ha sido más estudiada por la crítica. Se halla en su obra poética y ensayística, y tiene que ver con su amor por lo ignoto, lo místico, lo inefable y lo cósmico”, dice Vera. Sobre esta base, él plantea otras dos invisibilidades: una fáctica, definida por las obras destinadas al ocultamiento, al enterramiento efectivo, al abandono y a proyectos; y otra que alude a ciertos trabajos difíciles de clasificar, pues se ubican entre lo plástico, lo literario y lo performático, como Canto visible, Papel y 4 estaciones, todos realizados en 1960.

. . Publicaciones Independientes

ensayo



Un lugar para ningún objeto

Meier Ramírez

Publicaciones Independientes

Páginas: 308

Precio: S/ 70,00

Por ejemplo, en Papel, Eielson presentaba una serie de hojas en blanco, manchadas, rayadas, pisoteadas, etc.; y, en Canto visible, diversos objetos visuales como su silla sobre papel o una página en blanco con un punto, que titula “Pequeño punto negro y brillante como el sol”. Según Vera, estas piezas inclasificables son el preámbulo de las “Esculturas subterráneas”.

* * *

Eielson realizó el proyecto entre 1966 y 1969. Y solo se han conservado los documentos de cinco de las nueve esculturas planteadas por el artista: la primera fue descrita como de mármol con fuego interno, el que sería alimentado desde el exterior por un conducto, e iba a ser enterrada en el monte Palatino, en Roma, el 13 de abril de 1966; la segunda era una escultura intermitente en neón y papel impreso, que sería sepultada cerca del Times Square, en Nueva York, el 10 de mayo de 1967; la tercera era una esfera escarlata que iba a ser puesta en un cráter, entre el cruce de la rue Saint-Jacques y la rue des Écoles, en París, el 29 de mayo de 1968; la cuarta era una espiral brillante con voz comprimida, que sería ocultada en Eninger Weide, en Stuttgart, el 7 de octubre de 1968; y la quinta —llamada por Eielson “Escultura horripilante”— estaba destinada a la Plaza de Armas de Lima, donde iba a ser enterrada el 20 de junio de 1967.

1985. "Autorretrato definitivo". de Jorge Eielson. 1985. [Foto: Museo de Arte de Lima. Fondo de Adquisiciones 2007] 1985. "Autorretrato definitivo". de Jorge Eielson. [Foto: Museo de Arte de Lima. Fondo de Adquisiciones 2007] Mali

Los cinco textos de estos proyectos, escritos en el idioma de cada país al que estaban destinadas las piezas, fueron impresos en serigrafía sobre papel rodoid translúcido. Luego fueron plegados a manera de libros objeto y expuestos en la galería parisina Sonnabend en 1969. La idea de Eielson era realizar una inauguración simultánea en cada ciudad que contuviese las esculturas. Vera asegura que este acto simbólico se cumplió en cada lugar menos en Lima. Se sabe que Eielson le envió a Sologuren la escultura subterránea que correspondía a nuestra capital (el papel impreso con las instrucciones) y Juan Acha debía organizar la inauguración en el Instituto de Arte Contemporáneo, pero esta nunca se realizó. “Parece que no lo tomaron en serio —comenta Vera— y eso revela por dónde iba el arte en nuestra ciudad”.

* * *

Uno de los aportes del libro de Vera es que coloca el proyecto de tensión lunar como parte de las esculturas subterráneas. “Hasta ahora eso no estaba claro —afirma el autor— pero hay razones para incluirlo. He hallado la carta que Eielson envía a la NASA y, en el fondo, parece ser una broma conceptual. Ellos —los astronautas norteamericanos— creyeron que él trataba de enviar algo físico, por eso le mencionaron que la nave no estaba preparada para esta actividad. Pero el objeto no existía, solo era un proyecto”.

1973. "Nudo", de Jorge Eielson. [Foto: Museo de Arte de Lima. Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2012] 1973. "Nudo", de Jorge Eielson. [Foto: Museo de Arte de Lima. Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2012] Museo de Arte de Lima. Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2012]

Una especie de ironía que incorpora a Eielson en el movimiento conceptual y no objetual en auge en Europa, Estados Unidos y en algunos países de América Latina, desde mediados de los años sesenta, y que quizá se completa con aquella declaración suya en la que pedía que, después de muerto, sus cenizas fueran esparcidas en el suelo lunar.

Como sugiere Vera, lo subterráneo y lo celestial para Eielson parecían ser lo mismo: escenarios perfectos para lo imposible.