El caso Watergate en estos 50 años ha inspirado películas y series, la más emblemática es Todos los hombres del presidente (1976), de Alan Pakula, basada en el libro homónimo de Bernstein y Woodward. En 2008 se estrenó Frost/Nixon y en 2017 The Post, con Meryl Street en el papel de Katharine Graham, y Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House. Este año apareció la serie Gaslit, con Julia Roberts y Sean Penn.