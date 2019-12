México y el narcoestado. La última novela del escritor mexicano Emiliano Monge, “No contar todo”, se sirve del género autobiográfico para explicar qué es lo que sucede en México. Lo logra a través de tres voces de diferentes generaciones: la de él, su padre y su abuelo. A diferencia de sus anteriores obras, donde también toca temas de su país, esta es la primera en la que utiliza la perspectiva íntima y familiar para contar una historia.

¿Qué parte de la historia de México cuenta en su libro? Narra la fundación del narcoestado, aunque para el escritor no existe dicho término, sino dos Estados: el político civil y el narcotraficante, donde ambos gobiernan a la par. Esta situación da pie a que los dos Estados peleen por obtener más territorios y, sin embargo, muchas veces el narcotráfico se aprovecha de los lugares donde se ausenta el Estado político civil. De esta manera inician las guerrillas. Y este es el centro de la novela, desde a mirada personal. Cómo las guerrillas de su país arrancaron a un hombre de su familia.

Por otro lado, la obra está narrada de manera autobiográfica, pues este es el género que le interesa y no la autoficción. “El escritor que hace una autobiografía construye un narrador para que medie entre la historia y quien le escribe. En cambio, la autoficción es un producto muy sencillo. El narrador cuenta la historia de manera directa, tal como si lo hubiésemos escuchado de su boca y eso a mi no me interesa”, señaló Monge. Además, la novela también busca retar al lector desde el silencio de sus personajes, pues “la literatura, en buena medida, se define por cuánto le pide al lector y cuanto le exige [pensar]”, añade el escritor.

Vea la entrevista completa aquí: