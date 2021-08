Conforme a los criterios de Saber más

La Biblioteca Nacional del Perú acaba de cumplir 200 años y su historia está marcada por algunos hechos dramáticos como el saqueo producido en el verano de 1881, cuando las tropas chilenas ocuparon sus instalaciones y se llevaron una cantidad incalculable de libros y documentos como botín de guerra. Según testimonios de la época, los volúmenes fueron llevados en carretas y embarcados con destino a Santiago, otros fueron rematados en pulperías limeñas y otros se perdieron en manos de coleccionistas.

Estos hechos, ocurridos hace 140 años, sirven de punto de partida al escritor y periodista chileno Alberto Rojas M. para hilvanar el argumento de “El misterio de la biblioteca de Lima”, una novela que tiene como protagonista a la biblioteca limeña, la cual se convierte en el objeto de una conspiración internacional. La trama comienza a develarse a partir de un accidente en pleno rally Dakar, en el desierto de Atacama, cuando la motocicleta de un reconocido piloto, apodado el Rayo, se estrella con algo escondido bajo la arena: los restos de unos cañones de la guerra del Pacífico. Y tras el descubrimiento viene otro mayor: esqueletos de soldados chilenos fallecidos en el conflicto, y una sorpresa más: los restos de un ciudadano chino con una alforja casi intacta, en cuyo interior hay un extraño libro con la marca de fuego de la Biblioteca Pública de Lima. “Uno de esos miles de ejemplares que las tropas chilenas se llevaron como botín de guerra en 1881 […]. ¡Esto es un verdadero tesoro!”, exclama Sofía Castillo, una suerte de arqueóloga y detective que no se detendrá ante nada para averiguar lo que esconde el volumen que para, mayores señas, es la “Guía política, eclesiástica y militar del virreynato del Perú”, de Hipólito Unanue.

La historia contada a partir de capítulos cortísimos va in crescendo, con un lenguaje ágil, casi periodístico, para ir develando hecho tras hecho a manera de un thriller cinematográfico. El libro de Unanue esconde las pistas que llevarán a descubrir una bitácora secreta que probaría que fue un almirante chino —Zheng He—, quien llegó a América décadas antes que Colón. En medio de operaciones secretas, el gobierno chino trata de conseguir estas pruebas, antes de que las destruya un grupo ultraderechista llamado el Consorcio, que no teme asesinar a quien se le cruce en su camino.

Códigos secretos

“La importancia de la biblioteca limeña en términos intelectuales e históricos es incuestionable”, dice Alberto Rojas. Recuerda que, en 2017, cuando el gobierno chileno anunció la segunda devolución de libros saqueados durante la guerra, se puso a pensar en el tipo de títulos que había en ese envío a Lima. Pidió la relación al Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio de su país y descubrió verdaderas joyas, incunables y títulos muy antiguos en latín, francés, etc. “Ahí surgió la idea de pensar qué pasaría si en esos libros se escondiera un secreto, un código, una información que tuviese impacto en la historia contemporánea no solo de nuestros países, sino a manera global. A partir de estos hechos reales, comencé a escribir una novela que es tributaria de las historias de suspenso, con muchas claves y secretos, además de viajes por distintos lugares del mundo”, añade el autor.

Novela "El misterio de la biblioteca de Lima", de Alberto Rojas, editada por Penguin Random House Chile.

Para el desarrollo de la historia, Rojas no solo se valió de fuentes de su país, como el centro de documentación del ejército chileno, sino también vino a Lima y visitó las instalaciones de la Biblioteca Nacional del Perú y pudo ver los libros en custodia. “Fue realmente emocionante ver esos volúmenes y entenderlos como parte de la historia de nuestros países, libros que pasaron por distintas manos y que finalmente regresaron a donde siempre debieron haber estado”, comenta.

Rojas reconoce que El misterio de la Biblioteca de Lima es tributario de las novelas de espías de los años ochenta y noventa, pero también de autores librescos como Umberto Eco y de creadores de best sellers como Dan Brown o Carlos Ruiz Zafón. “Las bibliotecas —afirma— no solamente son lugares en donde se guardan y protegen libros, sino son sitios donde hay historias que esperan lectores para ser contadas, muchas veces desconocidas, y uno inevitablemente siente la influencia de autores que han abordado eso, que escribieron relatos y novelas en torno a libros, aunque a mí siempre me interesa que mis novelas, en este género, estén muy vinculadas con el mundo actual”.

Por eso decidió involucrar a China y grupos ultraderechistas en el argumento. “Me pareció muy apropiado pues todos vemos que China es una potencia indiscutible, en permanente rivalidad con Estados Unidos, y, por otro lado, vemos el ascenso de grupos ultranacionalistas en Europa, muchos de ellos contrarios a la existencia misma de la Unión Europea, contrarios a la inmigración, etc. Son parte del mundo que vemos todos los días en las noticias, en ese sentido siento que la novela recoge temáticas bastantes contingentes”.

De esta manera, Rojas construye una novela ágil, de lectura fácil, en la que la narración y los personajes están definidos por la acción. “Me parece que he ido construyendo —reflexiona— un estilo narrativo, que es bastante acorde con el mundo actual. Estamos en un mundo en que las series, en diferentes plataformas como Netflix, Amazon, HBO, se mueven en torno a códigos similares. Obviamente, mi intención no es imitar el estilo de una serie o escribir un guion, pero me parece que hoy el lector está acostumbrado a un ritmo narrativo mucho más acelerado, en donde buscas ser sorprendido, por lo tanto, tienes que ir dosificando la acción y los giros de la trama y al mismo tiempo tratar de ser lo más fiel al contenido. Evidentemente, la novela es una obra de ficción, pero tiene un anclaje en hechos reales, por eso cuido que todo esté muy bien documentado, con entrevistas y lecturas previas”.

El misterio de la biblioteca de Lima es una novela que, finalmente, habla de esos libros que Chile devolvió al Perú, y que ya son parte, como enfatiza Rojas, de la historia de ambos países: “Son el recordatorio —dice— de que las guerras deben ser relegadas de cualquier escenario y que, por el contrario, son el conocimiento y la cultura los que construyen puentes entre las naciones y las personas”.

Más información

Alberto Rojas nació en Santiago de Chile, en 1970. Es autor de La venganza de la reina ( 2015 ) y El secreto de Dresden ( 2017 ).La novela “El misterio de la biblioteca de Lima” ha sido editada por Penguin Random House Chile en 2020. Se puede adquirir a través del portal buscalibre.pe.