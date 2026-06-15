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Escritores como Eduardo Sacheri, Alberto Chimal y Horacio Cavallo responden las preguntas de "El Dominical". (Fotos: Archivo GEC y Agencias)
Escritores como Eduardo Sacheri, Alberto Chimal y Horacio Cavallo responden las preguntas de "El Dominical". (Fotos: Archivo GEC y Agencias)
Por Enrique Planas

El Dominical convoca a escritores de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay para que den cuenta de cómo sienten sus países en el Mundial, las tradiciones futboleras en la literatura de sus países y los problemas que advierten antes del pitazo inicial.

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