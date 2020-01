Es interesante que el Congreso de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción llegue a su décima edición cuando es un género que, al menos en nuestro país, no es tomado en cuenta por grandes editoriales o reseñado en los espacios más mainstream. Este evento, que convoca año a año a escritores de todo el país, se realizará la próxima semana en la Casa de la Literatura Peruana y contará entre sus invitados más destacados con el escritor Enrique Prochazka. Sobre el desarrollo de este género en nuestro país, hablamos con Elton Honores, escritor, investigador y organizador del congreso desde su primera edición.





¿Por qué la literatura fantástica y de ciencia ficción sigue siendo under en nuestro país?

El género fantástico en América Latina aún es clandestino, sobre todo si tenemos en cuenta que en el mundo anglosajón es una industria muy grande. En América Latina, este género aún es producido de forma marginal, aunque, en los últimos años, hay una mayor consistencia en la producción de sus autores.





Hace poco, un autor me dijo que las editoriales grandes se están perdiendo un gran negocio al no ponerle el ojo a este género. ¿Es cierto?

Es cierto que la producción de literatura fantástica está circunscrita a las editoriales independientes, en parte porque siempre hubo cierta reserva con el género fantástico. Las grandes editoriales no apuestan por él porque lo consideran poco serio, evasivo.





¿Evasivo?

Evasivo de la realidad y del compromiso del escritor con la realidad histórica o política inmediata. Pero esto es un error. Uno de los motivos por los que nació el congreso es porque sabía que hay muchos lectores de este género que, cuando van a buscar autores peruanos en las librerías, no los encuentran. Las grandes editoriales aún no han entendido que este nicho es bastante interesante.





Curioso. Lo digo porque la afición del público por el género fantástico se ve, por ejemplo, en su asistencia al cine cuando proyectan este tipo de películas. Es decir, sí hay público para el tema.

Sí, pero yo tomaría con pinzas esta afirmación porque los consumidores son más inmediatistas y están más interesados en la cultura audiovisual que en la literaria. Por ejemplo, el 2018 mucha gente estaba emocionada con la última temporada de Black Mirror y ese mismo año un autor peruano publicó una novela de ciencia ficción que recibió muchísima menos atención que la serie.





Tal vez tiene que ver con la difusión.

Bueno, el aparato de circulación y publicidad de las editoriales independientes aún es pequeño. Antonio Cornejo Polar habló del carácter artesanal del circuito editorial peruano en los años 50 y creo que, con algunos matices, este se mantiene hasta hoy.





¿Pensaste en llegar a una décima edición del Congreso de Literatura Fantástica?

A lo largo de los años, el congreso se ha consolidado como un espacio para compartir y reflexionar de forma más académica sobre la producción de los autores peruanos del género. Tenemos presentaciones de libros, mesas de debate, vemos trabajos de nuevos autores. Sirve mucho a quienes quieren conocer el género.





Es el único espacio para los interesados en la literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, no se me viene a la cabeza el anuncio reciente de algún taller para narradores de terror, como sí hay de poesía o de narrativa más convencional.

Alexis Iparraguirre ha hecho un taller y Daniel Salvo alguna vez ha dado charlas, pero es cierto que no hay mucho más. Ese también es un terreno marginal. Mucha gente que quiere escribir no conoce la tradición literaria, no solo peruana, incluso mundial y eso se nota en la construcción de universos narrativos pobres.





¿Qué traerá el X Congreso de Literatura Fantástica?