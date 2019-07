Celeste Viale: "No hay razón para quitar escenas de dolor en el teatro infantil"

Celeste Viale no deja de crear historias para el teatro. Ahora una de sus obras, "El zorrito audaz y el ave voraz", se presenta en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María los sábados y domingos a las 16:00. En medio de toda una serie de actividades dedicadas al arte, Celeste hace una breve pausa para conversar con El Dominical. Aunque está sentada y aparenta estar tranquila, su mirada está atenta a cualquier necesidad que aparezca en el teatro. Definitivamente, su vida es el arte.

Al verte tan atenta a todo lo que sucede aquí me pongo a pensar en la gente que piensa que el trabajo cultural es tranquilo y que te da bastante tiempo libre, pero no. Existe todo un trabajo detrás de producción, dirección y demás que agotan.

Bueno, sí. No es sencillo. Todo lo que es trabajo cultural y artístico es un trabajo de resistencia, tenemos que tener mucha pasión y avanzar en lo que creemos para mantenernos muy firmes en nuestros principios.



Sucede que muchas veces la pasión desaparece cuando todo el arte vuelve más comercial ¿Te ha pasado?

Nosotros somos industrias culturales, formamos parte de un movimiento cultural y tenemos que ver el trabajo y los proyectos desde una perspectiva empresarial. No nos forman para eso, los artistas no tenemos una formación necesariamente empresarial por eso cuando hacemos nuestros proyectos empezamos a manejar otros espacios que se van convirtiendo en un aprendizaje constante. Esa parte es la que a veces es la más débil.



¿Cómo ha sido ese aprendizaje para ti?

Difícil porque nosotros tenemos este proyecto del Teatro Ricardo Blume, el proyecto Aranwa tenemos la escuela que es el centro de formación, el centro cultural donde está una galería y el teatro. Tenemos que manejar estos espacios y resulta muy difícil porque somos tres junto con las personas que nos apoyan, pero al ser un proyecto independiente no recibimos ninguna subvención. Tenemos la escuela, tenemos alumnos, tenemos el teatro y una galería que es pequeña. Estamos, en definitiva, aprendiendo en la práctica.



Pero han logrado posicionar el Teatro Ricardo Blume con obras destacadas y con la participación de actores importantes.

Sí, felizmente en ese sentido lo hemos logrado, pero es difícil mantenerte dentro de una estrategia, poder llevar adelante tu proyecto de acuerdo a los principios que uno ha pensado. Esto de lo comercial es relativo, simplemente uno tiene que definir y saber qué quiere. Optar por el camino que se quiere transitar. El trabajo artístico, en lo teatral, por lo menos, tiene un complemento en la televisión, el cine y los actores tienen distintas opciones. Tenemos todas estas posibilidades y ya depende de las personas en qué espacios desea especializarse. Todos, en general, tenemos que aprender a vivir y convivir.



El zorrito audaz y el ave voraz se presenta los sábados y domingos a las 16:00 en el Teatro Ricardo Blume.

Y también has convivido con la parte creativa que te ha llevado a escribir teatro para niños. Cuéntanos la manera en que has trabajado en este espacio.

El teatro para la infancia es una apuesta mía.



Pocos han tomado esa bandera ¿no?

Sí, en relación al teatro para adultos creo que sí. Hay menos producción y menos oportunidades a todo nivel. Hay mucho más presencia del teatro para adultos que el teatro para niños, se valora mucho más el teatro para grandes cuando creo que debería ser al revés porque el espectador que consumirá teatro durante toda su vida es aquel que ha estado en contacto con el arte desde niño. Debe haber una formación de públicos, una muestra de diversas visiones del mundo. En otras palabras, una formación a todo nivel



Pero la formación de públicos infantes necesita de los padres…

Así es y muchas veces he visto padres que dejan a sus hijos y regresan terminada la función. Eso no debería ser así, los padre son pieza fundamental en los recuerdos que va a almacenar el infante. Esas experiencias, las sensaciones o la emoción que vaya a vivir en el teatro tiene que ser con uno de los padres al lado para que se genere un vínculo no solo con el arte sino de la propia familia. Esos son momento únicos que no se deben desperdiciar y por ello es que elaboramos obras que los padres y madres puedan también disfrutar.



El teatro ha estado presente durante toda la vida de Celeste Viale.

Algo que me parece haber visto mucho cada vez que uno ve la lista de presentaciones de teatro infantil, es que se opta por presentar los clásicos de siempre y no se han creado más historias nuestras que podrían convertirse en clásicos. Tú has sido de las personas que ha ido en contra de esa corriente.

Sí, es verdad pero sin desmerecer lo clásico. Yo me inicié escribiendo teatro para la infancia, a partir de cuentos que contaba a mi hijo mayor cuando estaba trabajando en teatro como actriz, se me ocurrió que las historias que les contaba a mis hijos se podía volver una obra. Teníamos un grupo que era el grupo Telba y tenía yo ese espacio para poder presentar mi proyecto y más tarde escenificarlo. Así fue que empecé a escribir, luego vino mi otro hijo y me dije ¿Cómo uno va a tener una obra escrita para él y el otro no? Es así que nació la segunda obra y para entonces el bichito que me motivaba a escribir ya se había quedado.



¿De dónde nacen todas tus historias que has escrito para niños?

En mi caso empecé con los cuentos que le contaba a mi hijo y que iba armando durante las noches mientras hablábamos y él me preguntaba el porqué de ciertas cosas y yo debía idear algunas respuestas y así iba armando un cuento que luego apuntaba. Luego comencé a escribir textos para adultos pero siempre pensando en la necesidad e importancia de formar públicos con obras bien pensadas y creativas. Había un esfuerzo por crear obras peruanas con la que el público se pueda identificar con el contexto. En la obra que estamos presentando ahora, la de "El zorrito audaz", los personajes son animales de nuestra selva, algunos que están en peligro de extinción. El niño así se podrá identificar con cosas que están más cercanas a él sin que eso le quite el contexto universal de problemática universal. Tú puedes tomar los personajes de la fauna pero lo que tratas son temas universales de valores y antivalores.



¿Cuáles son los temas a los que más recurres al escribir tus historias?

Bueno, hablo mucho de lo que son los valores y lo que tiene que ver con los derechos humanos. El niño es un ser en formación y cada cosa que uno le ofrece es un mensaje para él. No es que se le dé una cosa linda y maravillosa sino que, como en mis obras, debe existir un lenguaje cotidiano. Inclusive hay conceptos y palabras que no son fáciles y si no entienden ellos preguntan. La idea es ofrecerles un mundo de descubrimiento a través de historias y aventuras donde se puede identificar con el héroe tanto como el antagonista. Ellos son capaces de reconocer las dificultades del personaje porque son parecidas a las que ellos pasan y ve la forma en que los personajes resuelven sus problemas que son formas con las que podrían identificarse, incluso en las situaciones más difíciles. No hay por qué quitar pequeñas situaciones dolorosas que le creen una burbuja y muestren como si todo fuera lindo.



La obra estará hasta el 11 de agosto en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María.

Imagino las veces en que has tenido la oportunidad de ver al público infantil viendo tus obras. Ellos resultan ser el público más sincero que existe.

Por supuesto. El público infantil es una maravilla, cuando los actores o los directores ingresan a este campo se sorprenden y se entusiasman porque es un público muy fresco y espontáneo que te dice lo que le gusta o no, te aporta ideas y uno aprende mucho. En mi caso, por ejemplo, yo ya no puedo determinar para qué edades es una obra, no las puedo encasillar porque el niño entiende cosas que pensabas que no iba a entender o te dice cosas que podrías agregar a la historia. El teatro infantil me encanta porque enseña mucho y tiene gran espontaneidad.