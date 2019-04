El joven actor Emanuel Soriano reflexiona sobre el autismo

Cada dos de abril es considerado como el #DíaMundialDelAustimo con la intención de sumar a más personas a que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo. Para ello no solo es importante saber que el trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, sino humanizar el debate a partir de las miles de historias que se han escrito sobre ello. En ese universo de historias sobre este tema está “El curioso incidente del perro a la medianoche” que cuenta la historia de Cristóbal, un niño con el síndrome de Asperger, quien deberá lidiar con el mundo tras encontrar el cadáver del perro de su vecina. Este contacto constante revelará secretos y será un total reto para el protagonista. Emanuel Soriano fue quien encarnó al personaje principal a la adaptación al teatro de esta célebre pieza literaria, él ha accedido a conversar con El Dominical sobre la experiencia que significó acercarse al personaje de Cristóbal y cómo lo ha transformado a él así como podría transformar a muchos otros que buscan entender este peculiar universo del TEA.

Libro escrito por el escritor británico Mark Haddon el cual ha ganado los premios Libro del año Whitbread (2003), premio Mejor libro para jóvenes lectores (2005) y el Premio para escritores de la Commonwealth (2004).

¿Recuerdas la primera vez que se te ofreció interpretar el papel en El curioso incidente del perro a la medianoche? ¿Cómo fue encontrarse con el reto de interpretar este personaje?

Me lo ofreció Nishme Súmar a mitad del 2016, yo no sabía nada de la obra pero luego me enteré que era muy famosa y que había ganado varios premios en Nueva York. Me pareció un gran regalo que Nishme quisiera contar conmigo y que La Plaza confiara en mí para interpretar un personaje como Cristóbal. Luego vino el proceso de empezar a trabajar en ello. Se buscó acercarlo un poco desde la forma, observando mucho. Tuve la oportunidad de ver a niños del colegio Aleph que tenían la condición de Asperger. Cada quien es un universo, así como los neurotípicos tenemos un universo y somos distintos, igual ellos. No me presioné a hacer una imitación sino a crear mi propio Cristóbal.



Justo eso te iba a comentar pues cada persona con esta condición es totalmente distinta ¿Cómo fue el acercamiento que tuviste y cómo fue el proceso?

Tuve la oportunidad de conocer a Pedro y Jackie, terapeutas del colegio Aleph, quienes me ayudaron mucho y me explicaron las características porque, por ejemplo, yo pude compartir con los niños toda una mañana y por momentos conversábamos y había uno que no tenía filtro para nada y decía todo tal cual...





¿Es chocante cuando te encuentras con alguien que te dice todo de frente no?

Más que chocante me pareció interesante, era un universo muy distinto.





En este caso es como encontrarte con alguien que te transmite una sinceridad real y que muchas veces no encontramos.

Claro. Los seres humanos neurotípicos por respeto, creencias, modales u otras cosas no decimos las cosas tal como son; sin embargo, ellos son totalmente puros. Al decir lo que sienten y lo que creen, por más que a uno le pueda sonar ofensivo lo dicen tal como es. Con otro niño, de repente un momento jugábamos ludo pero él no podía estar haciendo una sola cosa o podía estar haciéndolo pero el tiempo era muy corto. Podíamos estar cinco minutos haciendo algo pero teníamos que pasar a hacer otra cosa así que tocábamos batería, salíamos o hablábamos de Star Wars. Los chicos con síndrome de Asperger tienen fijación por distintos temas, algunos temas son como sus zonas de seguridad. En el caso de Cristóbal este tema es el universo, en el caso de este niño con el que pude interactuar es Star Wars entonces se sabía todo de todas las películas, de todos los personajes y yo investigaba para poder conversar con él.



¿Qué aprendiste al acercarte al universo de Cristóbal?

Yo llegué a este proceso después de haber llevado un taller con Javier Dolte quien es un dramaturgo y psicólogo argentino. Ese taller me ayudó mucho y fue aquí en Perú al que fuimos muchos actores. Él parte de la idea de abandonar tus emociones, de no instalarte en algo y eso es lo que pasa mucho en El curioso incidente porque Cristóbal pasa por muchas cosas y por la manera en cómo está contada la historia, que va para atrás y para adelante, tienes que abandonar constantemente la escena. Hay escenas que duran cuatro textos y estás en una emoción en la que no te puedes instalar sino abandonarla y seguir. Creo que en ese sentido, abordé al personaje desde otra perspectiva y es importante lo que te da cada compañero también.





¿Qué tipo de fuentes recomiendas para acercarnos al mundo de los TEA?

Más que literatura consulté material audiovisual. Tuve la oportunidad de ver mucho videos en YouTube y ver todo los tipos de espectro del autismo, vi que había más leves, otros no verbales o un poco más verbales. En el caso de Cristóbal, que tiene síndrome de Asperger, su inteligencia es de la media para arriba y es brillante como muchos de ellos, también vi otros casos de chicos a quienes les puedes preguntar por una fecha y te pueden decir qué día era esa fecha o chicos que recuerdan muchas cosas por su memoria fotográfica. Quería saber qué cosa tenía cada uno para saber qué ponerle a Cristóbal. Luego tuve la oportunidad de ver muchos documentales y películas como Temple Grandin que habla sobre esta chica que creó un sistema para que las vacas mueran más tranquilas y no les genere más toxinas a la hora de matarlas que hace que la carne no sepa tan buena.



placeholder

He visto documentales como Horse boy que trata sobre un niño con autismo que le daba unos ataques de pataleta terribles y se lo llevan hasta Mongolia.

Había otra película que se llama Life, animated sobre un chico que nace neurotípico hasta que un día deja de hablar, después logra volver a hablar pero se comunica a través de las películas de Disney. Los que tienen síndrome de Asperger imitan mucho, si tú le dices algo de una manera lo entienden de forma literal. Si vas a personajes que ya existen como el Chavo podrías decir que es Asperger porque no entiende el doble sentido sino que todo lo que interpreta es literal.

¿Recuerdas cómo era el Emmanuel antes de tomar este papel y la sensación que tenía sobre estos temas?

Sí, es totalmente otro porque el hecho de crear un personaje te acerca al universo que significa para él. Yo aprendí con Cristóbal que soy un instrumento que cuenta una historia, un instrumento, como todos mis demás compañeros, que más para que destaquen tu trabajo o tu labor es importante por el hecho de contar esta historia. Ahora con cada historia que llega a mí me siento parte de la misma como un instrumento para el cual es necesario hacer bien el trabajo, es necesario investigar para que llegue a las personas, para que toque sus corazones y para que realmente cuando salgan de ver esa obra sean otros con esas personas que se van a encontrar.



¿Por qué crees que nos cuesta tanto librarnos de los estigmas que le hemos otorgado a este tema?

Creo que nos da mucho miedo lo distinto, lo diferente y no solo con el síndrome de Asperger



¿Sentiste ese miedo alguna vez?

Sí porque uno no sabe cómo abordarlo, no sabes cómo llegar, no sabes cómo ser y no sabes de qué manera comportarte y no queremos involucrarnos. Me ayudó a tener otra mirada, de repente puedo crear empatía o tal vez no, de repente puedo ayudar y de repente no puedo ayudar. Quizá no tomarme las cosas tan personales y saber hasta qué punto puedo ayudar, acercar, comunicarme pero no ser indiferente.