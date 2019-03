Gale Anne Hurd: “El problema de la igualdad de género detrás de cámaras aún es un reto”

Con ocasión del mes de la Historia de la Mujer, la embajada de Estados Unidos ha traído a Lima a dos exitosas representantes de la industria cinematográfica de este país. Se trata de la productora Gale Anne Hurd y la productora de vestuario Deborah Landis, quienes participarán en actividades en Lima e Iquitos. En Lima, ambas brindarán una conferencia el lunes 25 a las 18:00 en el Centro Cultural de la PUCP (av. Camino Real 1075, San Isidro) y el martes 26, a las 17:00, en el Ministerio de Cultura (av. Javier Prado 2465, San Borja). El ingreso a ambas actividades es libre. Conversamos con Gale Anne Hurd sobre su exitosa carrera y sobre algunas cuestiones de actualidad en la industria audiovisual de Hollywood.



¿Qué es lo que más recuerda de sus primeros años de trabajo?

Tuve la suerte de ser contratada inmediatamente después de graduarme en la universidad por Roger Corman para trabajar como su asistente. No solo él era un productor prolífico de películas de bajo presupuesto, sino su compañía, New World Pictures, era la distribuidora de películas de reconocidos directores como Ingmar Bergman, François Truffaut y Akira Kurosawa. Lo que más recuerdo de aquellos primeros años era haber aprendido rápidamente que la industria del cine no era ni fácil ni glamorosa. Las horas son largas, el trabajo exigente y la dedicación que se necesita es mayor a la de cualquier otra industria.



¿Qué significó para usted el proceso de creación de Terminator y el éxito que vino después?

Terminator marcó mi primera aventura en solitario en el mundo del cine independiente. Fue un reto muy difícil, mucho más difícil de lo que conocía hasta ese entonces para lograr financiar y distribuir una película. Felizmente, no soy de las que se rinden y después de dos años de perseverancia la película llegó a la etapa de producción. La reacción inicial del departamento de Marketing de Orion Pictures (el estudio que hizo la película) fue muy negativa; pero, rápidamente, la audiencia reaccionó de manera distinta y adoptó la película. Tuvo mejor venta en taquilla que cualquier otra película estrenada en el otoño de 1984. Estuvo en la lista de la revista Time como una de las diez mejores películas. Si no hubiésemos alcanzado aquel éxito, no creo que hubiera podido tener la oportunidad de hacer una segunda película.

¿La industria cinematográfica ha avanzado en el intento de reducir la brecha de género con las mujeres que forman parte del proceso de producción, las que no aparecen en las pantallas?

El problema de la igualdad de género detrás de las cámaras sigue siendo un reto en la industria del entretenimiento; sin embargo, hay que reconocer que ha habido un lento pero constante cambio. Mi más reciente película, Hell fest, de Lionsgate Pictures, y la actual temporada de The walking dead calificaron para un reconocimiento otorgado por la iniciativa Reframe, la cual destaca proyectos que logran la igualdad de género en las áreas de trabajo. Muchos proyectos están siendo hoy reconocidos por su inclusión y diversidad.



Mencionó que, cuando empezó a trabajar con Roger Corman, él le preguntó qué clase de carrera deseaba tener en la industria. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento y qué piensa de aquella interrogante ahora que puede mirar atrás y ver el éxito que ha construido?

Inicialmente, pensé que sería una asistente de por vida, con lo cual no hubiese tenido ningún problema. Sin embargo, sabía que Roger esperaba una respuesta distinta: la ambición era algo que él esperaba siempre ver, y por eso le dije que buscaba convertirme en una productora como él. Siendo honesta, si hubiese dicho algo distinto, hubiese tenido una carrera sumamente diferente o quizá no hubiese tenido ni siquiera una.



¿Cuáles son los retos para mantener un programa de televisión con el éxito de The walking dead?

El principal reto es mantener el mismo nivel de dedicación y entrega en favor de los equipos que están al frente y detrás de las cámaras desde la primera temporada. Felizmente, creo que, si hemos tenido éxito, es en parte es porque nos convertimos en una familia y nos ayudamos el uno al otro. Después de diez años, nos hemos dedicado a contar las historias de personajes que sabemos que los fanáticos solicitan y merecen.