Integro presenta "Jardín de oro" en el Gran Teatro Nacional

El Gran Teatro Nacional ha sido el espacio escogido para presentar la nueva puesta en escena del grupo Integro "Jardín de oro". Como parte de sus celebraciones por sus 35 años difundiendo la danza contemporánea, Oscar Naters conversa con El Dominical y comparte su visión de lo que será esta esperada presentación.

Integro regresa con el Jardín de oro, una obra que se ha inspirado de lo prehispánico así como muchos artistas en el teatro o la literatura de estos últimos dos años. ¿Esa decisión es a partir de esta tendencia o es algo que ya venía maquinándose desde hace tiempo?

Viene de hace tiempo, desde hace más de 30 años nos iniciamos en ceremonias con plantas de sanación en busca de una nueva visión y es a través de esta preparación, que es paralela a nuestro desarrollo artístico, que hemos ingresado con esta propuesta. Cuando en el año 92 partimos a México y nos topamos con una sorprendente contaminación nos interesamos en el tema ambiental y así nacen una serie de propuestas y montajes a partir de esa preocupación. El trabajo simbólico andino y amazónico es algo que hemos ido introduciendo en nuestras presentaciones desde hace varios años.

¿Cómo logra Integro escoger los temas que aborda a través de la danza?

Como artistas contemporáneos estamos interesados con todo lo que sucede a nuestro alrededor, nos preocupa y también nos inspira para mostrar nuestra visión de lo que está pasando a través del arte.

Oscar Naters, director del grupo Integro

Imagino que el incendio en la Amazonía resulta un tema que los mortifica y buscarán plantearlo en su propuesta. ¿Crees que es posible resolver los problemas actuales a través del arte?

Yo creo que es probable. La propuesta de Integro apunta a una lectura individual de lo que se propone. Estamos trabajando en este lenguaje desde hace mucho tiempo a través del formato interdisciplinario que permite que esto suceda bajo la música, que uno pueda encontrar una posibilidad de consciencia en el individuo. Yo creo que por un lado el razonamiento está ocupando un lugar absoluto y la sensibilidad se está perdiendo cada vez más. Una vez que la sensibilidad conecta con el ser humano se entiende mejor que puramente a través de la razón y eso es lo que buscamos desde hace mucho tiempo.

¿Cómo formar a ese público que luego de ver danza contemporánea terminan, tal vez, un poco más confundidos que tocados por los temas que abordan?

Nuestro trabajo ya no es experimental sino experimentado, estos años nos dan un manejo de nuestra propuesta que puede ser bastante contundente. Lo que se busca es que el espectador no se esfuerce demasiado porque esta no es una propuesta narrativa sino que desea acercarse a una poética de la imagen y lo sonoro. Es probable que en el momento que mira la obra logre la comprensión de lo que se expresa, pero sabemos que el tema ingresa directamente a lo más profundo de su ser. Esto puede manifestarse uno, dos o tres días después, incluso en sus propios sueños.

Entonces miras a tus presentaciones más como un virus que se esparce dentro del espectador de a pocos que una bala que genera un impacto inmediato.

Exacto y que eso puede generar una búsqueda del conocimiento de él mismo y este es el punto más importante de todos. Si pensamos en los líderes mundiales que actúan de la manera irracional como lo hacen ahora, es porque guían sus vidas de una manera muy racional. Creo que el capitalismo está a punto de desmoronarse como un castillo de naipes y esto les genera un temor enorme que no saben quiénes son. Ellos no pueden dar marcha atrás y eso los atormenta, no pueden justamente porque no se conocen y para eso necesitan curarse. Todos necesitamos curarnos y para ello hemos creado esta presentación que es un primer acercamiento.