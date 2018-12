Víctor García-Belaunde: “Se está engañando con una momia comprada en el mercado negro”

Basta una cámara y dos sillas para que desde la sala de su departamento Víctor García-Belaunde comience a hablar de temas científicos. Lleva casi cinco años como conductor del videoblog La manzana escéptica en el que promueve la libre discusión de ideas científicas, y cuestiona aquellas fake news que tanto abundan en la web.

La última de estas falsedades a las que le ha puesto la puntería es a la supuesta “momia alienígena nasca”, cuyo embuste ha llegado incluso al Congreso de la República. Su programa tiene más de 20 mil seguidores, y él dice querer representar a aquel espectador cargado de dudas y preguntas. En el mismo espacio donde lo graba, nosotros planteamos nuestras inquietudes.

En La manzana escéptica existe la intención de poder propagar el conocimiento científico, pero ¿Hubo una experiencia en particular que te llevó a decir que las personas tienen que poder buscar respuestas concretas y reales a sus preguntas?

Me molesta bastante ver a las personas engañadas todos los días, algunos quieren conversar con su abuela muerta y se dejan convencer por una gitana. No hay ninguna evidencia que uno puede hablar con los muertos, creo que en muchos casos estas personas son mal intencionadas que buscan un medio de vida estafando. También están los pseudocientíficos que son los incrédulos, los que de verdad sí creen en estas pseudociencias y pueden hacer mucho daño, sobre todo con la medicina alternativa.



¿En nuestro país cuáles son esos casos específicos?

La medicina alternativa en el Perú está proliferando como el biomagnetismo que ya tiene una clínica en la que te ponen imanes en el cuerpo y dicen que te curan el cáncer. Está la homeopatía que los medios suelen reforzar sus ideas y no las critican.





¿En este grupo también entra la medicina natural?

Yo diferencio entre medicina tradicional, natural, alternativa y científica. La tradicional no es pseudociencia sino una fuente muy importante de investigación de nuevos productos que las personas en los pueblos utilizan. Estas técnicas y productos que funcionan son validadas a lo largo del tiempo con la experimentación informal.



¿Sientes más confianza en la medicina científica por el procedimiento que ha seguido para corroborar sus hipótesis a diferencia de la otra que ha nacido de la experimentación?

Claro, en la tradicional el chamán no está compitiendo con los científicos sino dice estar conectado con el más allá, utiliza tradiciones milenarias...



Pero no solo es el chamán, en casa las madres y abuelas mayormente son las que tienen estos conocimientos a partir de la experiencia

Ellos no pretenden ser científicos. El problema está en la medicina alternativa que utiliza la medicina tradicional y malinterpreta la científica para convertirla en un mamarracho. Los homeópatas terminan vendiéndolo como algo científico diciendo que tienen estudios que la validan cuando eso es falso.



¿Cuántos enemigos has ganado con La manzana?

Hay una persona que está presa en parte por el programa. Gustavo Durand fue uno de los primeros invitados y se presentaba como alguien que proponía una teoría que explicaba el campo gravitatorio. No pensé que no había acabado siquiera los primeros cursos de física de su carrera. Varios físicos dijeron que su tesis era falsa y quise hacer un debate pero ninguno quería debatir con él y tuve que conseguir a alguien en línea. Quedó muy mal en la entrevista, lo investigaron y esa investigación logró descubrir que además estaba metido en tráfico de terrenos en la que se contrataban sicarios.



¿Eso no te llevó a ser un poco más riguroso al recopilar la información para tu programa?

Claro porque imagínate que mi programa que supuestamente es de escepticismo científico puede ser engañado, imagínate cómo lo hacen con el público general o el periodista promedio. La gente cree en los periodistas y muchas veces le dan espacio a este tipo de pseudociencias.





Se le da espacios mas no debate

Y también se le da dinero. Por ejemplo, en la Universidad de Lambayeque han aprobado una investigación en piramidología. El Estado, con nuestra plata, está financiando a un charlatán que arma pirámides de aluminio y dice que esa agua piramidal puede curar todo. Hace dos semanas Jaime Maussan ha engañado al Congreso diciendo que aparentemente ha comprado una momia en el mercado negro y que dice ser alienígena. Hay un proyecto de Ley que busca validar este hallazgo para financiarlo.



¿Además de conversar sobre estos temas, se hace algo desde tu programa por detener estas ideas?

Quisiera que el programa se convierta en una plataforma de denuncias de pseudociencias. Ahora estamos buscando realizar una petición en contra del proyecto de la supuesta momia alienígena. Tengo el apoyo de grupos escépticos y hay personas de diferentes partes del país que denuncian pseudociencias, lo que hago es dedicar un programa o lanzar la información para que se propague y contactar a las autoridades correspondientes.





En La manzana se habla de muchos temas que son confusos para varios ¿Cuáles han sido los métodos para volverlos más atractivos?

No entiendo cómo la gente puede pensar que la ciencia no es atractiva o entretenida, la ciencia tiene los métodos para estudiar toda la naturaleza. Puede también utilizar técnicas indirectas para llegar a ella, tal vez no se sabe qué hubo antes del Big bang pero se puede intuir, en base a las teorías actuales, ideas interesantes como la de los multiversos que tal vez sean más probable que la existencia de un dios con barba.



¿La religión es una amenaza para el trabajo científico?

Creo que en muchos casos la religión interfiere con los avances sociales pero en términos generales la religión y la ciencia han convivido por mucho tiempo. Ha habido varios científicos religiosos pero han sabido dejar sus creencias fuera del laboratorio. Creo que la religión puede servir como fuente moral y de inspiración.



Los científicos y sus divulgadores han enfrentado por muchos años a personas e instituciones ¿Desde La manzana escéptica a quién crees que te estás enfrentando?

No sé si a una institución en particular pero sí a las pseudocientíficas, ya me han denunciado un par de empresas homeopáticas pero creo que el principal enemigo es la credulidad. Las personas que ya tienen ciertas cosas que ya han aprendido de la infancia o la familia buscan validar esas creencias y no cuestionarlas. No cuestionan cosas como la existencia de dios o la homeopatía, pero cuestionan la existencia de Papa Noel ¿Por qué decidimos no creer en él pero sí en dios?