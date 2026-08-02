icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alberto Fuguet regresa a Lima para un nuevo encuentro con su legión de lectores locales. Nos adelanta que una versión teatral de su novela “Tinta roja” se viene preparando en un futuro cercano.
Alberto Fuguet regresa a Lima para un nuevo encuentro con su legión de lectores locales. Nos adelanta que una versión teatral de su novela “Tinta roja” se viene preparando en un futuro cercano.
Por Enrique Planas

En noviembre del 2005, de pronto, su barrio se llenó de carteles con la palabra “perdido”. Por entonces, el escritor Alberto Fuguet preparaba el guion de una película titulada igual (que nunca llegó a filmar) y la casualidad lo dejó perplejo. Miró la imagen: los ojos inmensos del joven desaparecido, la barba y el pelo largo de lo que le pareció un Cristo ‘hippie’. Pronto la prensa explotó el tema: se llamaba Santiago ‘Chago’ Errázuriz, tenía 18 años, provenía de un colegio privado y entonces estudiaba comunicaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.