Una conversación con Patricia Alor, la curadora de “El arte de hacer Patria”

Patricia Alor estudió artes plásticas en la escuela de Bellas Artes y siempre se interesó por reflexionar sobre la historia del Perú en sus obras. En esta ocasión, a propósito de las recientes celebraciones por Fiestas Patrias, decidió enfocarse en un personaje que muchos peruanos han olvidado: la Madre Patria.

En la exposición El arte de hacer Patria: cuerpo e identidad, alrededor de 50 artistas toman esta imagen icónica de nuestra república para recordarla como la madre protectora de la Nación y del Estado, pero también para criticar cómo este mismo Estado ha vulnerado los derechos de las mujeres y niñas.

¿Cómo nació la idea de hacer de la exposición?



A partir de la necesidad de revalorar la figura de la Madre Patria. Se habla acerca del Perú en el Mundial, que los futbolistas son los héroes de la patria. Entonces surge esta necesidad, a raíz de que vamos a cumplir doscientos años de Independencia, de preguntarnos qué pasó con los símbolos que en algún momento existieron para llegar a ser lo que somos. La idea surge también debido a que empecé a trabajar un proyecto sobre la reivindicación de la mujer y de las heroínas y poco a poco llegué a este personaje. Busqué cuáles eran esas mujeres destacadas que habían hecho logros para la sociedad y me encontré con la primera médico o la primera estudiante en San Marcos. Después, llegué a las mujeres patrióticas. Hubo muchas mujeres que fueron ninguneadas, a las que se les llamó locas porque tenían ideas propias y vivían en una sociedad machista. Mi intención fue revalorar, reivindicar, traer a la memoria a estos personajes y mostrar cómo hacen evolucionar la idea de patria, de madre, de mujer.

¿Por qué crees que actualmente la mayoría de peruanos o se identifica con este personaje de la Madre Patria?



Cuando se da la Independencia en Francia se considera a la nación como mujer, como alguien al que se tiene que proteger, como tu madre, como tu hermana, como tu prima. Es un personaje delicado, pero también fuerte porque te lleva nueve meses en la barriga, porque te da de comer, porque te enseña. Esta idea de madre como patria y nación vino acá durante la época de la Independencia, pero solamente tuvo vigencia en ese tiempo, después se le olvidó o no hubo quienes hayan continuado esta idea.

¿No hay artistas que hayan plasmado a la Madre Patria en sus obras?



Es nulo. En el mundo hay muchos artistas que proyectan a sus madres patrias o a las mujeres que lucharon pero acá no. Solo vez algún cuadro de Micaela Bastidas, otro de Clorinda Matto de Turner, pero no más que eso. Yo creo que el tema de hacer este proyecto es visibilizar este personaje que se ha perdido en el tiempo, que es importante, pero ya no es reconocido por los peruanos.

Es la oportunidad de plasmar una Madre Patria dentro del contexto peruano

La Madre Patria apareció en los billetes y las monedas, pero tenía rasgos europeos. Han transcurrido muchos años y no se ha actualizado esta imagen. La idea de convocar a los artistas era para que en base al personaje que yo les estaba dando, ellos puedan recrearlo nuevamente. Fue difícil porque muchos artistas no se sintieron identificados con esta figura.

La Madre Patria es la madre que cuida y protege la Nación, pero en la exposición no todos han escogido representarla como una madre

No todos, algunos han conservado la alegoría como tal, sin modificarla, otros la han intervenido, le han agregado algo adicional o la han cortado. Hay artistas que han creado una nueva imagen de Madre Patria, cómo debería ser en la actualidad. Hay otros ejes que se desvían para el tema de la tierra, la historia, los derechos de la mujer, la idea de proteger a las mujeres dentro de la Patria. También se ha contemplado ideas más posmodernas: qué le pasó a la patria, o sea el objeto con un contexto, un significado con más indagación.

Uno de los trabajos recuerda a Mamá Angélica

Renato Rosado ha utilizado su imagen y la ha representado como una madre de la patria actual, con todos los rasgos peruanos, marcados por el tiempo. Sin embargo, también es una madre que busca a su hijo, porque muestra a su hijo en la fotografía, y puede ser cualquier madre que está buscando a su hijo desaparecido. Está obra toma tres ejes muy importantes: derechos humanos, historia y representación de la Madre Patria.

¿Cuáles son las obras que abordan la temática de la violencia contra la mujer?

Hay una de Julia Ortiz, ella nos presenta a una Madre Patria como una niña que salió embarazada. Es una imagen fuerte porque es una niña con una panza muy prominente, el fondo es una bandera y abajo hay un título que dice “Frágil”. Ahí te da a entender que como nación estamos muy expuestos. También está la obra José Hugo que muestra a una madre patria que ha sido ultrajada, violentada. Ella está delante de Palacio de Gobierno, todo el mundo la ve, pero nadie hace nada porque atrás de palacio están celebrando el fútbol y no se preocupan por lo que está sucediendo con las mujeres, con la sociedad. Ahí la Madre Patria esa mujer herida, que sangra, pero que nosotros, como sociedad, le damos la espalda.

Entre de estas 52 obras, ¿cuál te parece la más particular?

Hay una de Nil Rojas que es una Madre Patria afro. Yo he contemplado a mis artistas como si fueran la población del Perú, está clarísimo que de tantos, es el único que ha tratado el tema de la Madre Patria como afro, entonces me pareció muy bien. Además, no sé si ha sido su intención, pero su cabello es el mapa de áfrica, está lleno de flores y el rostro es ambiguo, es tanto mujer como hombre. Hay un diálogo entre género, raza e identidad, es una de las que más me gusta de mi universo de obras.