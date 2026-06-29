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Resumen

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Eduardo Sacheri, ganador del premio Alfaguara en el 2016, es uno de los invitados más esperados a la Feria Internacional del Libro de Lima. (Foto: Ricardo Ceppi/Getty Images)
Eduardo Sacheri, ganador del premio Alfaguara en el 2016, es uno de los invitados más esperados a la Feria Internacional del Libro de Lima. (Foto: Ricardo Ceppi/Getty Images)
/ Ricardo Ceppi
Por Enrique Planas

La primera orden era llevar 700 soldados para ocupar el territorio, mientras la dictadura negociaría con los británicos unos cuantos meses. Luego, tres semanas después, la cifra creció a 12 mil efectivos. Apostados en unas islas sin caminos, con soldados pésimamente abastecidos. Cuando los británicos hundieron el crucero Belgrano, el buque insignia de la marina argentina, el 2 de mayo de 1982, las islas quedaron sin abastecimiento. La historia de la Guerra de la Malvinas es una historia épica que habla de sacrificio, pero también de torpezas en la cadena de mando e improvisación a todo nivel.

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Entrevista