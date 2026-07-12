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Resumen

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Escritor uruguayo Emiliano Zecca. (Foto: Leo Barizzon/ El País de Uruguay, GDA)
Escritor uruguayo Emiliano Zecca. (Foto: Leo Barizzon/ El País de Uruguay, GDA)
Por Enrique Planas

“Smoke” (1995) es una película dirigida por Wayne Wang, con el escritor neoyorquino Paul Auster como guionista. El título es ambiguo: puede referirse a cualquier tienda de tabaco, pero también sugiere la visión filosófica de sus personajes de moral gaseosa. Esa buscada imprecisión inspira también “El humo, la patria o la tumba”, novela de no ficción del periodista uruguayo Emiliano Zecca (Fray Bentos, 1985), que aborda la histórica demanda que la trasnacional Philip Morris entabló en 2010 contra Uruguay por sus políticas antitabaco.

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