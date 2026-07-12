“Smoke” (1995) es una película dirigida por Wayne Wang, con el escritor neoyorquino Paul Auster como guionista. El título es ambiguo: puede referirse a cualquier tienda de tabaco, pero también sugiere la visión filosófica de sus personajes de moral gaseosa. Esa buscada imprecisión inspira también “El humo, la patria o la tumba”, novela de no ficción del periodista uruguayo Emiliano Zecca (Fray Bentos, 1985), que aborda la histórica demanda que la trasnacional Philip Morris entabló en 2010 contra Uruguay por sus políticas antitabaco.

Con notable profusión de datos, el libro muestra cómo estas empresas ocultaron y mintieron sobre las consecuencias del consumo y la adulteración de sus productos. Zecca cuenta la historia de las azafatas expuestas al humo de los pasajeros, a quienes les tomó treinta años demostrar su condición de víctimas. También analiza el papel que jugó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que inicialmente buscó ponerse de lado argumentando neutralidad. Pero, especialmente, relata la lucha iniciada por Tabaré Vázquez, el primer presidente oncólogo en la historia del país, para erradicar el cigarrillo de los espacios públicos. Philip Morris denunció a su gobierno ante el tribunal internacional diez días antes de que Vázquez dejara el poder y fue José Alberto Mujica, su sucesor y correligionario en el Frente Amplio, quien asumió la pelea en un juicio conocido popularmente como “la lucha de David contra Goliat”.

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Para Zecca, invitado a participar del conversatorio académico “Corte Suprema y Cultura Latinoamericana”, organizado por el Centro de Investigaciones Judiciales y la Secretaría General de la Corte Suprema del Perú, este libro no es un panfleto de activismo antitabaquista. “A mí lo que me interesaba era la historia y sus personajes. Eso me permite abordar el estigma de la muerte por el consumo de tabaco, pero también esa parte ambigua: la seducción alrededor del cigarrillo presente en la vida de las personas y las contradicciones en relación al placer y al goce”, afirma el periodista, que descubre las construcciones de la verdad y la mentira formuladas por los actores en esta pelea legal. Tras la lectura, queda claro que la imagen de David contra Goliat resulta corta. Zecca propone un símil más justo: el de la hidra, la serpiente a la que, cada vez que se le cortaba una cabeza, le nacían dos en su lugar. La aparición de nuevas formas de consumir nicotina como los cigarrillos electrónicos es prueba de ello. “Tras un siglo de debates, hoy parece una discusión tonta hablar sobre los daños a la salud, porque ya conocemos las consecuencias. No digo que los nuevos productos sean más o menos dañinos, pero la discusión se repite. Mientras David vencía a Goliat, por debajo pasaban otras cosas. El humo se va transformando; las empresas cambian de colores y de formas”, concluye.