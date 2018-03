[Entrevista] Modesto Montoya: “Hawking expresaba las cosas complejas con palabras simples”

Es un conocedor de las teorías del desaparecido Stephen Hawking. El físico peruano Modesto Montoya no solo inició su carrera con una tesis que partía de la teoría de la relatividad planteada por Albert Einstein y usada por Hawking para profundizar en sus estudios sobre el universo, sino también ha seguido los hallazgos de este último —en los campos de la física cuántica— para desarrollar sus investigaciones sobre fisión nuclear.

Por eso conversamos con él para entender mejor los postulados de uno de los últimos genios de la ciencia contemporánea. Montoya —quien actualmente es coordinador de la Maestría en Medicina Física en la UNI— nos explica algunos de los innumerables aportes de Hawking en áreas tan diversas como la comprensión del universo, la relatividad general, la revolución de la física cuántica y la divulgación científica.

¿Cómo explicaría en términos sencillos los aportes de Stephen Hawking?

Él empezó trabajando con la teoría de la relatividad creada por Einstein para interpretar el origen del universo y la deformación del espacio y el tiempo ante la presencia de masas enormes que conocemos como agujeros negros, algunos de los cuales pueden llegar a tener millones de veces más masa que el sol. Un agujero negro ejerce una fuerza de atracción tan grande sobre estrellas que se encuentran en su campo de acción que las traga con gran facilidad. Hawking usó la mecánica cuántica para plantear la hipótesis de que estos agujeros negros también son capaces de emitir partículas y que, por lo tanto, no son tan negros como se pensaba. A este fenómeno se conoce ahora, en su honor, con el nombre de radiación de Hawking.

¿Y por qué es importante ese hallazgo? ¿Qué podemos comprender a partir de la unión de la teoría de la relatividad de Einstein y la física cuántica?

La de la relatividad es una teoría determinista. Esto significa que, si tú conoces una causa inicial, puedes saber qué va a pasar en el futuro, en cada momento. En el caso de un agujero negro, si la masa es muy grande y atrae todo alrededor de sí, las ecuaciones de la relatividad general dicen que de ahí ya no saldrá nada. Eso es determinista. Pero en la mecánica cuántica existe el principio de incertidumbre y es factible lo incierto. Hawking aplicó esta teoría para decir que los agujeros negros no podían ser totalmente negros, sino que podían expulsar partículas en virtud del principio de incertidumbre. En cuanto a la teoría del Big Bang, la que explica el origen del universo a partir de la explosión de un punto, una singularidad con masa y energía infinitas, él abrió la posibilidad de que haya habido varios orígenes y no solo uno. Esto también es factible a partir de la mecánica cuántica, pues esta permite la existencia de varios caminos para pasar de un punto hacia otro.

Fue también un gran divulgador de la ciencia, una función que lamentablemente pocos científicos realizan en la actualidad…

Eso es lo más importante, creo yo. Miles de jóvenes en el mundo han abrazado la ciencia con pasión gracias a sus libros, los que han tenido un efecto multiplicador. La habilidad que tenía para expresar las cosas complejas con palabras simples hizo que mucha gente se interesara por la ciencia. Por eso su libro La breve historia del tiempo se hizo tan popular que ha vendido más de diez millones de ejemplares. Él mismo decía que sus editores le aconsejaban borrar fórmulas, pues cada una que él ponía dividía entre dos el número de lectores. Dicho sea de paso, en mi respuesta anterior he omitido términos físicos que podrían parecer enrevesados para la mayoría de tus lectores.

Pero Hawking fue popular también porque se interesó en temas que a la gente le llamaba la atención. Por ejemplo, decía que para explicar la naturaleza no se necesitaba a Dios, pero no criticaba a los creyentes. Lo que él hacía era tratar de entender la naturaleza. Por mi parte, alguna vez dije que los científicos eran los hijos preferidos de Dios porque se interesan en saber cómo Él ha hecho su obra.

¿Y no cree que su popularidad también radicaba en su imagen de genio conectado a una máquina inteligente, como si fuera el símbolo de ese hombre mitad humano y mitad robot?

Justo él decía eso. Otro riesgo que tiene la humanidad es el uso de la inteligencia artificial contra el propio hombre, y que lo mejor que podía pasar era integrar lo humano con la máquina, como él había hecho con su propio cuerpo. Lo peor —aseguraba— era que la inteligencia artificial llegara a dominar a la raza humana. Él temía, además, que se utilizaran los robots para reemplazar a los seres humanos en el trabajo para beneficiar a las empresas y multiplicar las inequidades, lo que generaría serios problemas sociales. Este tema es ahora motivo de grandes debates en Estados Unidos.

​