Paulo Drinot (Lima, 1973) es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Mientras revisaba toneladas de documentos en el Archivo General de la Nación para su libro La seducción de la clase obrera (2016), se sintió atraído por unas cartas que encontró, redactadas por prostitutas y dirigidas al prefecto de Lima. Así comenzó su interés en el tema y escribió La cuestión sexual. Una historia de la prostitución en el Perú, 1850-1950.

¿Qué fuentes usaste en tu investigación?

Las mujeres que se dedicaban a la prostitución pagaban una licencia, pero tales registros no existen o no los he encontrado. Lo que he usado es principalmente la correspondencia recibida por el prefecto, revistas médicas, de derecho y publicaciones de los ministerios. También periódicos, pues estos se interesaban por el tema de la prostitución, dado que era parte de una preocupación en torno al orden público y la moral. La reglamentación establecía que las rameras tenían que registrarse ante un ente llamado Asistencia Pública, y someterse a exámenes médicos semanales que eran muy invasivos y estigmatizantes.

¿Qué le escribían las prostitutas al prefecto de la ciudad?

Se quejaban de que el Estado no estaba cumpliendo su parte, lo que me sorprendió porque uno no se imagina ese tipo de relación entre una prostituta y el Estado. Lo que pasaba es que estaban dentro de este régimen reglamentarista que establecía la cuota que se pagaba por operar un burdel y por ser una prostituta, y entonces surgió la idea del contrato. Si yo estoy pagando al Estado, este en contraparte me tiene que garantizar algo. En algunas cartas escribían: “Yo he pagado para poder tener música hasta tal hora, y el policía viene y apaga la vitrola”; “yo he pagado para que mi burdel esté en tal calle, y ahora el teniente gobernador me dice que tengo que mudarlo a otro sitio”. Esto llama la atención porque te presenta una visión distinta de la prostitución, no de un oficio de mujeres marginadas o victimistas.

Luchaban por sus derechos laborales.

Exactamente, me hacía pensar en los debates dentro del feminismo sobre cómo caracterizar la prostitución: ¿una forma de explotación de la mujer o un trabajo más como cualquier otro? De ahí que muchas feministas prefieran hablar de ‘trabajadoras sexuales’ y no usar el término prostituta, históricamente estigmatizante.

¿Cómo es que se llega a la conclusión, en ese tiempo, de que son ellas quienes propagan las enfermedades venéreas?

Venérea viene de Venus, la diosa del placer: la identificación viene de la época Clásica. A partir de la mitad del siglo XIX, se comenzó a identificar las enfermedades que se transmiten sexualmente, y esto coincidió con el estudio epidemiológico sobre los vectores de las enfermedades. Descubrieron que el zancudo es el vector de la malaria y se comenzó a pensar en la prostituta como vector de infección venérea. Pero, si la prostituta contagiaba a una persona, y esa a otra, ¿por qué aislarla como vector? Obviamente era una manera de señalarla, un giro retórico para justificar la política de control de la prostituta y del cuerpo. Se disciplinaba el cuerpo de ellas para proteger el de los clientes, se privilegiaban ciertos cuerpos por encima de otros.

¿Por qué no se aprobaba la creación del barrio rojo?

Lo que ves en la prensa y en otras fuentes es gente quejándose constantemente, diciendo “no es posible, nosotros somos gente decente, por qué estamos viviendo cerca de esta inmoralidad”. Pero yo planteo en mi trabajo que había algo más, un temor a que la figura de la prostituta pudiera influir en la idea que tenía la mujer de su propia sexualidad. La prostituta representaba una sexualidad que rompía con el esquema puramente reproductivo, que debía ejercerse con el esposo y dentro de la casa.