icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ricardo Muguerza inicia una segunda gestión liderando al gremio editorial.
Ricardo Muguerza inicia una segunda gestión liderando al gremio editorial.
/ JESUS SAUCEDO
Por Enrique Planas

Hay cosas que extrañaremos. Los caballos como centro de referencia, los férreos próceres casi en el interior de los auditorios. Otros pasarán a un justificado olvido: los baños precarios, las colas, el ruido de la calle interfiriendo las conferencias. La XXX Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) que abre sus puertas este 22 de julio hasta el 6 de agosto, se muda definitivamente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista