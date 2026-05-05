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Han Kang ve traducida al castellano “Tinta y sangre”, un thriller poético sobre una mujer que se niega a creer que su mejor amiga se ha suicidado.
Han Kang ve traducida al castellano “Tinta y sangre”, un thriller poético sobre una mujer que se niega a creer que su mejor amiga se ha suicidado.
/ Roberto Ricciuti
Por Xavi Ayén

La premio Nobel Han Kang (Gwangju, 1970) ha escrito un crimen. Para hablar de ello, nos cita en una estación de tren en Londres, la de St Pancras, donde el ajetreo de las idas y venidas de pasajeros le permite pasar desapercibida. Mientras en los pasillos y andenes se cruzan miles de historias, la surcoreana desgrana las claves de su última novela traducida, “Tinta y sangre” (Random House), sobre una pintora que supuestamente fallece en un misterioso accidente de coche.

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Entrevista