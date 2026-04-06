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En su más reciente libro, Isabel Allende comparte triunfos, errores y aprendizajes que el proceso de escritura le ha brindado a lo largo de los años.
En su más reciente libro, Isabel Allende comparte triunfos, errores y aprendizajes que el proceso de escritura le ha brindado a lo largo de los años.
Por Enrique Planas

A Isabel Allende le encanta el término “cocina literaria”. Su día de trabajo empieza con el sabor del café, bien cargado aunque no muy amargo. A esa primera taza le seguirán otras hasta que las palabras, cómo ingredientes que se van integrando en un sabroso caldo, vayan encontrando nuevos sentidos y suelten sus sabores sutiles.

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Entrevista