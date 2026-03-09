Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con falso automóvil y fondo catedralicio, Lucha Truel (segunda de la izquierda) y sus amigas posan en divertido retrato en Lima, entre 1948 y 1949. 
Con falso automóvil y fondo catedralicio, Lucha Truel (segunda de la izquierda) y sus amigas posan en divertido retrato en Lima, entre 1948 y 1949. 
Por Jorge Paredes Laos

Una era tres años mayor que la otra. Madeleine Truel tenía veinte años y su hermana Lucha diecisiete cuando llegaron a París en 1925. Ambas habían nacido en Lima, al interior de una próspera familia de comerciantes, de origen vasco-francés. Sin embargo, a la muerte de los padres, el negocio familiar decayó y los hermanos —tres hombres y cinco mujeres— se vieron forzados a partir hacia Europa para iniciar una nueva vida.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista