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Resumen

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A finales del año pasado, Coetzee tradujo al inglés, junto a Valerie Miles, el poema “Por no sé qué capricho” de Melgar, publicado en la prestigiosa revista literaria “The Paris Review”. (Foto: Tiziana FABI / AFP)
A finales del año pasado, Coetzee tradujo al inglés, junto a Valerie Miles, el poema “Por no sé qué capricho” de Melgar, publicado en la prestigiosa revista literaria “The Paris Review”. (Foto: Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Enrique Planas

Cualquier lector local se sentiría ansioso por escuchar a J. M. Coetzee en el Hay de Arequipa. Sin embargo, la expectativa es mayor, teniendo en cuenta la curiosidad por un proyecto en el cual él está inmerso y que lo vincula con el sentimiento romántico del país: los yaravíes del poeta mistiano Mariano Melgar.

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