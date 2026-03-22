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El escritor húngaro durante la ceremonia de entrega de los premios Nobel el 10 de diciembre del 2025, en Estocolmo, Suecia.
El escritor húngaro durante la ceremonia de entrega de los premios Nobel el 10 de diciembre del 2025, en Estocolmo, Suecia.
/ JONATHAN NACKSTRAND
Por Xavier Allén

El húngaro László Krasznahorkai (Gyula, 1954) se ha dedicado, desde los años ochenta, a poner la literatura occidental del revés, expandiendo la mente de sus lectores y atrapándolos en un flujo verbal y mental que te arrastra.

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Tipo de trabajo:

Entrevista