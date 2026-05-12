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Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, ha logrado el reconocimiento internacional con sus novelas policíacas protagonizadas por Mario Conde. (Fotos: Ivan Giménez para Planeta/ Ramón Espinosa de AP)
Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, ha logrado el reconocimiento internacional con sus novelas policíacas protagonizadas por Mario Conde. (Fotos: Ivan Giménez para Planeta/ Ramón Espinosa de AP)
Por Enrique Planas

Cuando Mario Vargas Llosa dejó de escribir su tradicional columna en el diario “El País”, este periódico madrileño, que acaba de celebrar 50 años, decidió invitar a cuatro escritores para, con una frecuencia semanal, intentar ocupar el vacío dejado por el Nobel peruano: el escritor cubano Leonardo Padura, el colombiano Juan Gabriel Vásquez, la portuguesa Lídia Jorge y la española Irene Vallejo. Le pregunto por la responsabilidad que supone este encargo y Padura, Premio Princesa de Asturias 2015, quien pasó raudo por Lima para presentar su más reciente novela, “Morir en la arena” (Tusquets), afirma que reemplazar a MVLl es una tarea imposible. “‘Piedra de toque’ era un espacio medular en ‘El País’. Por momentos era irregular, pero generalmente eran artículos de un primerísimo nivel. Porque Mario era un tipo con una capacidad intelectual y un cerebro tan bien amueblado, que era capaz de oír una frase y a partir de ella armar una crónica en la que nos podía dar una lección sobre cualquier cosa. Muy polémico en la parte política, muy convincente en sus juicios sobre cultura. Sustituir a Vargas Llosa es imposible. Lo que ha ocurrido es que cada uno de nosotros, con su estilo, ha ido ocupando ese espacio, creo que con bastante dignidad”, afirma.

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Entrevista