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Resumen

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Luis Nieto Degregori acaba de publicar el libro Historia de la sexualidad en el Perú” con la editorial Grandifer. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
Luis Nieto Degregori acaba de publicar el libro Historia de la sexualidad en el Perú” con la editorial Grandifer. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
Por Enrique Planas

Hablar de una historia de la sexualidad desde tiempos prehispánicos hasta el presente supone una tarea titánica. Apelando a la versatilidad del ensayo como género literario, Luis Nieto Degregori escoge temas, episodios y personajes claves de una historia sensual pero inédita.

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Entrevista