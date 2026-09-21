En su tarea, investiga, describe, divulga y denuncia, desmontando siglos de historiografía prejuiciosa. Apoyándose en recientes estudios de historiadoras, antropólogas y sociólogas, su libro “Historia de la sexualidad en el Perú” se suma a estas miradas mucho más abiertas y actuales.

—¿Por qué el sexo no aparece en los libros de historia?

Creo que tiene que ver con que la historia suelen escribirla historiadores hombres, muy poco interesados en el tema de la sexualidad. Con eso normalizan una situación que otorga muchas prerrogativas al hombre y controla el cuerpo de las mujeres.

—¿Cómo se vivía la sexualidad en el Perú prehispánico?

De manera mucho más natural, relacionada al tema de la fertilidad. En el manuscrito de “Dioses y hombres de Huarochirí”, las diosas se relacionan con dioses a cambio de que estos construyan canales de irrigación para los cultivos. Las relaciones entre hombres y mujeres eran más igualitarias y complementarias.

"La historia suelen escribirla historiadores hombres, muy poco interesados en el tema de la sexualidad". Luis Nieto Degregori | Escritor

—¿Cómo analizar el choque entre culturas occidental y andina en lo sexual?

Ese es el momento crucial de la historia sexual de la sociedad peruana. Ocurren varias cosas: la llegada del catolicismo y con ella la idea de la castidad, del pecado, el control del cuerpo femenino. Se castiga la homosexualidad. Asimismo, la violencia ejercida en la conquista se plasma, por ejemplo, en la manera en que los capitanes españoles tomaron como concubinas a las mujeres de la alta nobleza incaica para legitimar su poder y acceder a su riqueza. Otra anomalía que acompaña nuestra vida sexual es la racialización. Por un lado, el hombre blanco y superior, y por otro, mujeres indígenas como seres inferiores, sin derechos, con el deber de satisfacer sus necesidades sexuales. Estas prácticas se acentuarán durante los siglos siguientes.

—Adviertes que el matrimonio en la colonia era también un espacio de violencia.

Y para escapar de ella, las mujeres podían pedir la anulación de su matrimonio para vivir en una institución religiosa, libre de la violencia del varón. Era poco usual que pudieran volver a contraer matrimonio. Otro factor interesante tiene que ver con la ilegitimidad: la enorme cantidad de hijos nacidos fuera del matrimonio.

Cerámica nazca que muestra a una pareja en el acto sexual; probablemente utilizada en rituales vinculados con la fertilidad, entre el 0 al 700 d.C. (Foto: Werner Forman/Universal Images Group/Getty Images) / Werner Forman

—Tras la independencia, adviertes un período de relativa liberalización de las conductas sexuales, en medio de la inestabilidad social.

Es un período de libertad muy corto, en el rango de las guerras por la Independencia. Y lo ejemplifico con los casos de algunas mujeres que llegan a tener una vida sexual muy libre, como es el caso de Manuelita Sáenz o Rosa Campuzano. Pero ese período terminará al surgir un nuevo modelo de masculinidad, vinculado a lo militar. Podríamos decir que, de manera general, en todo el siglo XIX se refuerzan las conductas vividas en la colonia. Recién en el siglo XX empiezan a verse cambios en la vida sexual de los peruanos, que tienen que ver con el acceso de la mujer al trabajo.

—¿Cómo explicar declaraciones desde el poder político que justifican agresiones sexuales apelando a un “origen cultural”?

Es preocupante. Considerar, como lo hace algún ministro, un “origen cultural” en que un hombre abusa de una adolescente solo puede ocurrir en una sociedad muy enferma. En otro tipo de sociedad, a nadie se le ocurriría dar una explicación de esa naturaleza.

—Afirmas que la forma en que hoy las mujeres viven su sexualidad es una de las transformaciones sociales más importantes en las últimas dos décadas. ¿De dónde viene ese optimismo?

En parte, de los estudios sobre los cambios que se han producido en las relaciones de pareja desde los años 80, así como de la observación actual. Cuando uno sigue las redes sociales, uno ve que las conductas de las jóvenes peruanas son totalmente distintas de las de sus mamás. Son cambios influidos por el cine, la música, las series de televisión. En los últimos 10 años estamos asistiendo a una verdadera liberación femenina.