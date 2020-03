¿Qué debe suceder para que un país se convierta en el invitado de honor de la Feria del Libro de Guadalajara, la más grande del continente? Marisol Schultz, editora mexicana de reconocida carrera y directora de dicho evento responde esta pregunta -y otras- a propósito de su visita en nuestra capital. Su viaje forma parte de las negociaciones para que el Perú ocupe, precisamente, el lugar de honor en dicha feria el próximo año, el 2021. Así, celebraríamos también nuestro Bicentenario en Guadalajara, teniendo a nuestras letras y otras manifestaciones culturales como protagonista de un evento que reunió el año pasado a 828,266 personas.

Pero, ¿cuáles son los requisitos? Se hace una negociación, y Guadalajara solicita al país, región o ciudad invitada: la presencia de una delegación amplia de escritores literatos, la presencia de científicos, de académicos, de editores y editoriales, la construcción de un pabellón de 1800 m2, un montaje que tiene que diseñarse y que es arte efímero, que se va a montar en menos de una semana y se va a desmontar en un día. Llevar libros, por supuesto, libros que no se encontrarían fácilmente en México y sobre todo en Guadalajara, y un festival cultural que implica por lo menos nueve noches de espectáculos en el foro FIL, dos exposiciones de artes visuales, artes escénicas, artes culinarias, un festival de cine.

¿Cómo nace la idea de tener al Perú como país invitado para el 2021?

Pues el caso de Perú tuvo mucho que ver el embajador de Perú en México, Julio Garro. Estas negociaciones empiezan con mucha anticipación, y nosotros tenemos cerca de dos años hablando con el embajador y con el área del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Cuando se acepta hay la firma de un convenio y la firma legal con abogados de ambas partes. Y en esas estamos.

El Perú ya fue país invitado en 2005. ¿Cómo ven al Perú en México 15 años después?

No soy experta en literatura peruana, honestamente, pero lo que conocí en esa época fue que muchos autores no vivían en el Perú, como Iwasaki, Roncagliolo o Vargas Llosa. Lo que veo ahora es que hay muchas voces que no son conocidas en México y que viven aquí. En todas las delegaciones se requiere un autor emblema que cobije todos los demás, pero es necesario también descubrir nuevas voces. Te pongo un ejemplo: cuando el invitado de honor fue Israel todo el mundo esperaba a Amos Oz y a David Grossman. Amos Oz no pudo ir por problemas de salud, pero Grossman sí fue, acompañando a unos 30 escritores que fueron un descubrimiento para los mexicanos, pues muchos de ellos no habían sido ni traducidos a la lengua castellana.